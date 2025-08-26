مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن قائمة أفلام الدورة 41 من مسابقة شباب مصر

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة "شباب مصر – قسم الطلبة"، للدورة الـ٤١ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٢ إلى ٦ أكتوبر المقبل، والتي تضم هذا العام مجموعة متميزة من الأعمال التي تعكس طاقات وإبداعات الجيل الجديد من السينمائيين الشباب.

وتشمل قائمة الأفلام: فيلم سر ڤيكتوريا – إخراج بسمة فرح نانسي – فيلم مانجو – إخراج راندا علي – فيلم فكري تاني – إخراج ياسمين وادي – فيلم Another shade of blue – إخراج محمد صبحي – فيلم أنا هويت – إخراج نادر هاني – فيلم أبوليون – إخراج أمير يوسف – فيلم بيلعب في عبي – إخراج أنطونيوس باسيلي – فيلم حيث ينام الأحياء – إخراج عالية إبراهيم – فيلم كاتساروس – إخراج محمد الحديدي – فيلم عدي- إخراج محمد عادل حسان، معًا Let's unite– إخراج محمد فهيم، مبروك ما جالك – إخراج إسلام عبد الجواد، أمل غائب – إخراج عمر عزيز، ومن الحب – إخراج نهال نور، كان نفسي – إخراج أسامة القزاز، راضي ونعمة – إخراج نورا كمال، حياة – إخراج عمر الرياني، موزع البريد – إخراج أحمد فايز، ع الرف – إخراج تهاني مصطفى الأسمر.

وكذلك فيلم: فراشة – إخراج سيف الدين أبو يوسف، محاولة لاستعادة شخص ذائب – إخراج محمود صديق محمد، أوشريا – إخراج شهد عمرو مصطفى، بالونة – إخراج أحمد عثمان، أبدچو – إخراج فاطمة صالح، ليلة معاون – إخراج مهند عاطف، ظل الأزقة – محمد السباعي، لحظة – سلمى أسامة زكي، فبريكا – أميرة عشري، كل سنة وأنتي طيبة يا مامتي – چومانا ناصر يوسف نصر، في The burned umbra– إيناس الخشاب، الشنطة – يوسف فايد، أفق الحدث – مصطفى سيد مبارك، نص حالة – محمد حافظ، صوت من وسط البلد إخراج الفیصل بدر، ٣٢ أبو المحاسن الشاذلي إخراج مي زيادي، نتروما إخراج كنزي عمرو، اللي فاضل إخراج أمل الشورى.

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة "شباب مصر – قسم الطلبة"، والتي تضم نخبة من المبدعين، برئاسة الإعلامية والناقدة السينمائية آمال عثمان، وعضوية كل من:الدكتور حسين بكر أستاذ التصوير السينمائي بالمعهد العالي للسينما ورئيس المركز القومي للسينما السابق، والفنانة أميرة فتحي – التي شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية وحصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية عام 2003.

