الدقهلية الأولى بين المحافظات في عدد الفائزين بمنح الجامعة الألمانية بالقاهرة 2025

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفالية الرسمية لتكريم أوائل المحافظات الحاصلين علي منح الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC، حيث تصدرت محافظة الدقهلية المحافظات في عدد الطلاب الفائزين بالمنح لهذا العام 2025.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان.

تفوق طلاب الدقهلية وحصولهم على أكبر عدد من المنح الدراسية

وأعرب " المحافظ " عن سعادته البالغة بتفوق طلاب المحافظة وحصولهم على أكبر عدد من المنح الدراسية، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الجهد المبذول في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، قائلًا: "فخور بأبناء الدقهلية المتفوقين.. ونسعى لدعمهم لتمثيل مصر عالميًا".

وقال "مرزوق" إن تصدر الدقهلية في عدد الفائزين بالمنح يُعد إنجازًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هذا التفوق نتاج تكاتف الجهود بين أولياء الأمور، والمدارس، وأجهزة المحافظة لتقديم أفضل بيئة تعليمية ممكنة.

ووجه " محافظ الدقهلية " التهنئة لأبنائه الطلاب وأسرهم، ومؤكدًا أن المحافظة ستظل دائمًا في صدارة الإنجاز والتميز بفضل طلابها المتفوقين ودعم مؤسساتها التعليمية.

دور بارز للجامعة الألمانية

وثمَّن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدور البارز للجامعة الألمانية في دعمها للطلاب المتميزين والمتفوقين، إيمانًا منها بأهمية التعليم في بناء المستقبل، موجّهًا الشكر للدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية على هذه الدعوة الكريمة، وتقديم الدعم المستمر لأبناء الدقهلية المتفوقين.

الدقهلية حصلت علي ثلاث منح كاملة بالجامعة الألمانية بالقاهرة

والجدير بالذكر أن الدقهلية حصلت علي ثلاث منح كاملة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، واختار الطلاب الفائزون جميعًا الدراسة بكلية الهندسة وهم:

1- أحمد عطا السيد عبد الحي نعيم – مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنين بميت غمر – المجموع: 315 درجة / 98.4%.

2- محمود محمد صلاح الدين عبد الحليم عبد العال – مدرسة الزهراء للغات الثانوية المشتركة – إدارة شرق المنصورة – المجموع: 313 درجة / 97.8%.

3- أحمد أشرف عبدالحميد خليل – مدرسة المرحوم محمد الشويحي الثانوية المشتركة – إدارة غرب المنصورة – المجموع: 312.5 درجة / 97.7%.

جولة تفقدية داخل المدرسة الألمانية

وفي نهاية الحفل اصطحب الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهره وزيرة التنمية المحلية والمحافظين في جولة تفقدية داخل المدرسة الألمانية الجديده التابعة للجامعه.

