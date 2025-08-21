تعرف على تشكيل حرس الحدود أمام المقاولون في مواجهة الليلة

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني، تشكيلة الفريق لمواجهة المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاء على النحو التالي:

تشكيل حرس الحدود أمام المقاولون العرب

يدخل فريق حرس الحدود مباراته أمام المقاولون العرب بتشكيل يضم كل من:

محمود الزنفلي - إسلامك أبو سليمة - محمود البدري - إبراهيم عبد الحكيم - فوزي الحناوي - محمد روقا - محمد الدغيمي - أحمد الشيخ - إيزي إيميكا - محمد النجيلي - محمود أوكا

بدلاء حرس الحدود أمام المقاولون

محمد بيومي - عمرو شعبان - مهاب ياسر - إسماعيل أشرف - معتز محمد - يوسف عاطف - محمد حسن - أحمد نايل - محمد حمدي زكي.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره حرس الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصري الممتاز.

عبد الحميد بسيوني، فيتو

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، بعدما نجح المقاولون العرب في التعادل مع الزمالك سلبيا في الجولة الماضية، فيما حقق حرس الحدود الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف في الجولة ذاتها.

ويبحث المقاولون بقيادة محمد مكي، المدير الفني، عن تحقيق انتصاره الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد التعادل مع الزمالك 0-0 بالجولة الثانية والخسارة أمام زد في الجولة الافتتاحية.

فيما يسعى الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني، لمواصلة انتصاراته بعد تخطي البنك الأهلي في المباراة الأولى للفريق بالدوري هذا الموسم بعد حصولهم علي راحة بالجولة الأولى.

موقف المقاولون وحرس الحدود في الدوري

ويحتل حرس الحدود المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، أعلنت عن أسماء حكام مباراة المقاولون ضد حرس الحدود في الدوري.

