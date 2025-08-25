أول تعليق من علاء عبد العال بعد تعادل غزل المحلة أمام الأهلي

أعرب علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن سعادته بأداء لاعبيه مع الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز، مؤكدا أن جماهير زعيم الفلاحين كانت العامل الأبرز في خروج الفريق بالتعادل.

وقال عبد العال في تصريحات عقب المباراة: “اليوم كان بمثابة عيد في المحلة بوجود جماهير الأهلي وجماهيرنا العظيمة، التي منحت اللاعبين دافعا كبيرا، وحرصنا على أن نخرج من اللقاء بنتيجة إيجابية من أجل إسعادهم وعدم كسر خاطرهم.”

وأضاف: “المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، فالأهلي فريق كبير يملك عناصر على أعلى مستوى ولا يتأثر بغياب أي لاعب، بينما فريقنا ما زال في مرحلة التكوين، ومعظم عناصره جديدة باستثناء لاعب أو اثنين فقط من الموسم الماضي، ومع ذلك قدم اللاعبون مستوى مميزا وتمكنا من الخروج بنقطة غالية.”

وأشار مدرب المحلة إلى أن الرسالة التي وجهها المهندس وليد خليل رئيس النادي قبل اللقاء كان لها تأثير إيجابي على اللاعبين، مؤكدا أنه تعامل مع المباراة بخطة واضحة: “أي مدير فني يقرأ المنافس جيدا ويقسم المباراة على أشواط، لذلك حرصت على غلق المساحات في الشوط الثاني، ومع التبديلات التي أجريناها كنا قريبين من خطف هدف، لكن الأهم أننا ضمنا النقطة.”

وختم عبد العال تصريحاته قائلا: “غزل المحلة يضم مزيج من الشباب والخبرة، ومع الوقت سيزداد الانسجام بين اللاعبين. هدفنا الأول هذا الموسم هو الظهور بشكل مشرف، وما ينقصنا حاليا هو الاستمرارية واللمسة التهديفية بعد رحيل بن حمودة، وسنعمل على معالجة ذلك في الفترة المقبلة.”

مباراة الأهلي وغزل المحلة

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي جمعهما على استاد المحلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

مع بداية الشوط الثاني حاصر الأهلي غزل المحلة في منطقة جزائه بحثا عن الهدف الأول، لكن التكتل الدفاعي والرقابة اللصيقة من جانب لاعبي المحلة حالت دون وصول الأهلي لشباك غزل المحلة.

وفي الدقيقة 55 تمريرة من كوكا من الطرف الأيسر إلى زيزو لكن لم يتحرك الأخير لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 65 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق كريم فؤاد على رأس محمد علي بن رمضان ليسدد الكرة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 69 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق زيزو على رأس تريزيجيه الذي سدد كرة مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 81 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق أحمد رضا تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 90+1 تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق أشرف داري لكنها ارتطمت بالعارضة.

وأعلن خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – أحمد بيكهام – كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج – محمد بن رمضان – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – محمود تريزيجيه – جراديشار

تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي

فيما يدخل فريق غزل المحلة مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - يحيى زكريا - عبد الرحيم عموري - محمود مجدي - موري توريه - أحمد سعيد رشاد المرفاوي - ويليامز صنداي - جريندو

تشكيل غزل المحلة، فيتو

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

