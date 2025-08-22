ياسر ريان يشيد بأداء المصري: هو المنافس الحقيقي للأهلي على لقب الدوري

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن سباق المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية: "المصري البورسعيدي منافس قوي على لقب الدوري المصري، وسيكون المنافس الأول بعد الأهلي ثم يأتي الزمالك وبيراميدز".

وأضاف: “على بيراميدز أن يركز على الموسم الحالي، وينسى ما حققه في الموسم الماضي لأن أداء بعض للاعبين متراجع، ومن وجهة نظري عصبية مدرب بيراميدز أصبحت تؤثر في اللاعبين”.

وأكمل: "عمر الساعي لاعب جيد وسعيد بخروجه على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، وأعتقد أنه لم يستغل فرصة وجوده في الأهلي".

واختتم حديثه قائلًا: "لاعبو الأهلي خافوا من تكرار سيناريو مباراة مودرن ضد فاركو، لذالك حقق الفربق نتيجة كبيرة وعلى إمام عاشور عدم الاستعجال في العودة وان ينتظر حتى يتعافى نهائيًّا من الإصابة ثم المشاركة كاملة".

