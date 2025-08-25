الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائد غزل المحلة لـ"فيتو": كنا نتمنى الفوز على الأهلي ونجحنا في إيقاف خطورته الهجومية (فيديو)

يحيى زكريا لاعب غزل
يحيى زكريا لاعب غزل المحلة

أعرب يحيى زكريا، الظهير الأيسر وقائد فريق غزل المحلة، عن رضاه بالأداء والنتيجة التي حققها فريقه أمام الأهلي، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقال زكريا في تصريحات خاصة لـ”فيتو” عقب المباراة: بنشكر ربنا على الأداء والنتيجة، لأننا واجهنا فريقا كبيرا مثل النادي الأهلي، الذي يملك قائمة قوية جدا.

وعن سؤاله عن مواجهة زيزو وتريزيجيه رد قائلا:" حاولنا قدر المستطاع إيقاف القوة الهجومية لديهم، وفي الوقت نفسه استغلينا بعض نقاط الضعف، والحمد لله خرجنا بنتيجة إيجابية.”

وأضاف قائد زعيم الفلاحين:" مباريات الأهلي والزمالك دائما تكون قوية، وتحتاج إلى تركيز بنسبة 200% من أول دقيقة حتى صافرة النهاية، كنا نتمنى الفوز اليوم لأنه حق مشروع لأي فريق أمام الأهلي، لكن التعادل يعد نتيجة جيدة بالنسبة لنا.”

ووجه زكريا الشكر لجماهير غزل المحلة التي حضرت المباراة، مؤكدا أنهم كانوا داعما كبيرا للاعبين طوال الـ90 دقيقة. 

واختتم تصريحاته قائلا: “نسير بشكل جيد في الدوري حتى الآن، ونسعى لتحقيق الثلاث نقاط في المباراة القادمة لنصل إلى مكانة تليق باسم غزل المحلة.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي جمعهما على استاد المحلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

مع بداية الشوط الثاني حاصر الأهلي غزل المحلة في منطقة جزائه بحثا عن الهدف الأول، لكن التكتل الدفاعي والرقابة اللصيقة من جانب لاعبي المحلة حالت دون وصول الأهلي لشباك غزل المحلة.

وفي الدقيقة 55 تمريرة من كوكا من الطرف الأيسر إلى زيزو لكن لم يتحرك الأخير لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 65 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق كريم فؤاد على رأس محمد علي بن رمضان ليسدد الكرة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 69 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق زيزو على رأس تريزيجيه الذي سدد كرة مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 81 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق أحمد رضا تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 90+1 تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق أشرف داري لكنها ارتطمت بالعارضة.

وأعلن خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – أحمد بيكهام – كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج – محمد بن رمضان – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – محمود تريزيجيه – جراديشار

تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي

فيما يدخل فريق غزل المحلة مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - يحيى زكريا - عبد الرحيم عموري - محمود مجدي - موري توريه - أحمد سعيد رشاد المرفاوي - ويليامز صنداي - جريندو 

تشكيل غزل المحلة، فيتو
تشكيل غزل المحلة، فيتو

ترتيب الأهلي وغزل المحلة  في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة يحيي زكريا الأهلي الدوري الممتاز

مواد متعلقة

شاهد، فرحة جنونية لفريق غزل المحلة بعد التعادل مع الأهلي بالدوري

ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع غزل المحلة: أضعنا 7 فرص محققة والكرة لم تنصفنا اليوم

أول تعليق من علاء عبد العال بعد تعادل غزل المحلة أمام الأهلي

اعتراضات من ريبيرو ومحمد يوسف علي حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة (فيديو)

جماهير غزل المحلة تدعم لاعبيها أمام الأهلي برسالة مؤثرة (فيديو)

دقيقة حداد على روح والد الشناوي خلال مواجهة الأهلي وغزل المحلة (صور)

هتافات غاضبة من جماهير الأهلي للخطيب قبل مواجهة غزل المحلة (فيديو)

بعد وفاة والده، جماهير الأهلي تدعم الشناوي قبل مباراة غزل المحلة (فيديو)

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads