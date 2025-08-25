ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع غزل المحلة: أضعنا 7 فرص محققة والكرة لم تنصفنا اليوم

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنه للتعادل السلبي أمام غزل المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال ريبيرو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “الأهلي خلق أكثر من 7 فرص محققة على مرمى غزل المحلة، وكنا نلعب في الثلث الأخير من الملعب بشكل متواصل، وحاولنا التسجيل حتى اللحظة الأخيرة، لكن الكرة لم تنصفنا اليوم”.

وأضاف مدرب الأهلي: “نحن فريق هجومي بطبيعتنا، نمتلك شراسة واضحة في الثلث الهجومي، ولاعبو الأهلي يدركون أهمية الفوز في مثل هذه المباريات، لذلك هاجمنا بقوة وخلقنا فرص عديدة، لكن النتيجة لم تكن على قدر مجهود اللاعبين”.

واختتم ريبيرو تصريحاته قائلًا: “الأهلي دائما ما يخاطر ويهاجم مهما كانت الظروف والنتيجة، هذه هي شخصيتنا، لكن هذه المرة لم نوفق في ترجمة الفرص إلى أهداف.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي جمعهما على استاد المحلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

مع بداية الشوط الثاني حاصر الأهلي غزل المحلة في منطقة جزائه بحثا عن الهدف الأول، لكن التكتل الدفاعي والرقابة اللصيقة من جانب لاعبي المحلة حالت دون وصول الأهلي لشباك غزل المحلة.

وفي الدقيقة 55 تمريرة من كوكا من الطرف الأيسر إلى زيزو لكن لم يتحرك الأخير لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 65 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق كريم فؤاد على رأس محمد علي بن رمضان ليسدد الكرة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 69 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق زيزو على رأس تريزيجيه الذي سدد كرة مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 81 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق أحمد رضا تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 90+1 تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق أشرف داري لكنها ارتطمت بالعارضة.

وأعلن خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – أحمد بيكهام – كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج – محمد بن رمضان – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – محمود تريزيجيه – جراديشار

تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي

فيما يدخل فريق غزل المحلة مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - يحيى زكريا - عبد الرحيم عموري - محمود مجدي - موري توريه - أحمد سعيد رشاد المرفاوي - ويليامز صنداي - جريندو

تشكيل غزل المحلة، فيتو

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.