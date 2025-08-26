طريقة عمل الكشك ألمظ بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكشك ألمظ، كشك ألمظ من الأكلات الشعبية المصرية القديمة التي ارتبطت بالتراث الريفي، ويعتبر من الأطباق الشهيرة التي تقدم في بعض القرى والمناسبات العائلية.

وطريقة عمل الكشك ألمظ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويتميز هذا الطبق بمذاقه الفريد الناتج عن استخدام الحليب أو الزبادي البلدي، والدقيق، مع البصل المقلي الذي يضيف له نكهة مميزة ورائحة شهية، ويطلق عليه "كشك ألمظ" نسبة إلى السيدة ألمظ هانم، إحدى السيدات المشهورات في مصر قديما، والتي اشتهرت بإتقانها إعداد هذا الطبق.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل كشك ألمظ.

مكونات عمل الكشك ألمظ:

2 كوب زبادي بلدي

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

3 أكواب مرق دجاج أو لحم حسب المتوفر

2 بصلة كبيرة مفرومة شرائح رفيعة

3 ملعقة كبيرة سمن بلدي أو زبدة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود مطحون

رشة قرفة اختياري لإضافة نكهة مميزة

ملعقة صغيرة سكر لتوازن الطعم

طريقة عمل كشك ألمظ

طريقة عمل الكشك ألمظ:

يسخن السمن أو الزبدة في مقلاة.

يضاف البصل المقطع شرائح ويقلى على نار هادئة حتى يتحول لونه إلى الذهبي الداكن ويصبح مقرمش.

يصفى البصل من السمن، ويحتفظ بالسمن جانبا لاستخدامه في تسبيك الكشك.

في وعاء عميق يخلط الزبادي مع الدقيق جيدا حتى يذوب الدقيق تماما ويصبح الخليط ناعم بلا تكتلات.

يمكن إضافة قليل من الماء أو المرق ليسهل التقليب.

يوضع خليط الزبادي والدقيق على نار هادئة، مع الاستمرار في التحريك المستمر حتى لا يتكتل.

يضاف المرق تدريجيا مع التقليب حتى يصل القوام إلى درجة متوسطة ليس سميك جدا ولا خفيف.

يضاف الملح والفلفل الأسود ورشة القرفة اختياري وملعقة السكر الصغيرة لضبط الطعم.

يضاف جزء من البصل المقلي مع السمن الخاص به إلى الكشك، ويقلب جيدا ليأخذ النكهة المميزة.

يترك الكشك على النار الهادئة من 5 إلى 10 دقائق حتى ينضج تماما ويأخذ القوام المطلوب.

يسكب الكشك في أطباق التقديم.

يزين الوجه بالبصل المقلي المتبقي لإعطاء شكل شهي ونكهة رائعة.

يقدم ساخن مع العيش البلدي أو الأرز الأبيض.

لضمان الحصول على كشك ناجح ومميز يجب أن تكون النار هادئة جدا أثناء تسوية الكشك حتى لا يحترق اللبن أو يتكتل.

الاستمرار في التقليب من أهم أسرار نجاح الوصفة.

يمكن استبدال الزبادي باللبن الرائب أو خليط من اللبن والزبادي للحصول على طعم أكثر حموضة.

يفضل استخدام السمن البلدي لإعطاء نكهة أصلية للأكلة.

القيمة الغذائية للكشك ألمظ

والكشك يحضر من اللبن والزبادي والسمن، وبالتالى له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم، ومن فوائد كشك ألمظ:

يحتوي كشك ألمظ على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين نتيجة وجود اللبن أو الزبادي.

البصل المقلي يمد الجسم بمضادات الأكسدة، كما يُساعد على تعزيز المناعة.

يعتبر من الأكلات الدافئة المناسبة في فصل الشتاء لأنه يعطي إحساس بالشبع والدفء.

