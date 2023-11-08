الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكشك، خطوات بسيطة والنتيجة مضمونة

الكشك، فيتو
الكشك، فيتو

طريقة عمل الكشك، من طرق الأكلات المصرية، التي توارثناها عن الأجداد جيلًا بعد جيل، وتعد طريقة عمل الكشك، من الوصفات التي لا تجيد عملها الكثير من ستات البيوت، وهناك نوعين من الكشك، فهناك الكشك المصري والصعيدي، والذي قد تجهله الكثير من الزوجات، إلا من كانت من أصل صعيدي.  

وفي السطور التالية، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكشك المصري، بخطوات سهلة وسريعة.

 

مكونات عمل الكشك المصري

3 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة
كوبين زبادي
كوب رز مسلوق
علبة مرق دجاج
٤أكواب ماء ساخن
٣ملاعق كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة زيت زيتون
رشة فلفل اسود
رشة جوزة الطيب
٢ورق لاورو
بصل كشري مقلي

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طريقة عمل الكشك المصري:

تشوح قطع الدجاج مع زيت الزيتون الى ان تأخذ اللون الذهبي.

تتبل بالفلفل، مكعبات المرق، ورق اللاورو وجوزة الطيب.

يضاف مقدار ٣ أكواب من الماء الساخن ويترك الكل على النار.

يطحن الزبادي مع الدقيق وكوب من الماء في الخلاط.

يسكب المزيج فوق الدجاج ويقلب جيدا.

يضاف الأرز المسلوق ويقلب الكل، الى ان يصبح قوام الكشك ثقيلا.

يقدم مزينا بالبصل المحمر وبالهنا والشفا.

 

طريقة عمل الكشك الصعيدي

ويعد الكشك الصعيدي من أكلات المطبخ المصري الشهيرة، وطريقة عمل الكشك الصعيدي تختلف عن طريقة عمل الكشك بالارز، والكشك الصعيدي من أكلات أهل صعيد مصر الشهيرة، وكلها اكلات مصرية أصيلة، يختص بها المطبخ المصري.

الكشك المصىري

مكونات عمل الكشك الصعيدي:

كشك
صدور دجاج
مكعبات بصل شرائح
زيت
كم طك
فلفل أسود
بهار مشكل
لتر مرق الدجاج

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طريقة عمل الكشك الصعيدي:

يوضع الكشك في ماء لمدة ربع ساعة حتى تتفتح الحبات، ويزداد حجمه.
نحمر شرائح البصل وبنفس الزيت نحمر صدر الدجاج، مع إضافة البهارات.
نضيف مرق الدجاج ويترك حتى يغلي.
نصفي الكشك ويوضع على المرق على النار لمدة 10 دقائق، مع التقليب المستمر؛ حتى لا يتكتل.
نضيف بعد ذلك كمية من البصل المحمر، ونترك الباقي للتزيين.
نستمر في التقليب حتى ينضج، ونحصل على القوام المطلوب.
نضعه في الأطباق، ويقدم عندما يبرد، ويزين الوجه بالبصل المحمر.
 

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