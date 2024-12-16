الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الكشك، أكلة صعيدية مغذية ولذيذة

الكشك الصعيدي
الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك، من أشهر طرق المطبخ الصعيدي، التي توراثناها عن الأجداد، وهناك نوعين من الكشك، فهناك الكشك الصعيدي، والكشك الفلاحي، وكلاهما يصلح لغداء لذيذ وقيمته الغذائية عالية.

قيمة غذائية عالية، طريقة عمل القلقاس بالسلق

طريقة عمل الحواوشي، وجبة للغداء سريعة التحضير وغير مكلفة

ويختلف الكشك الصعيدي عن الكشك الفلاحي، فالكشك الصعيدي يتم صنعه في شكل كرات، يتم الاحتفاظ بها، وله خطوات خاصة لعمله، ولا يجيد طريقة عمل الكشك الصعيدي إلا من هم من أصول صعيدية، أما الكشك الفلاحي، فطريقة عمله سهلة، فهو يتكون من الأرز واللبن والدقيق، وما يجمع بينهما أن كلاهما أكلات مصرية متوارثة.

مكونات عمل الكشك الصعيدي:


كشك
صدور دجاج
مكعبات بصل شرائح
زيت
فلفل اسود
بهار مشكل
لتر مرق الدجاج

الكشك الفلاحي
الكشك الفلاحي

طريقة عمل الكشك الصعيدي على أصوله
 

يوضع الكشك في ماء لمدة ربع ساعة حتى تتفتح الحبات، ويزداد حجمه.
نحمر شرائح البصل وبنفس الزيت نحمر صدر الدجاج، مع إضافة البهارات.
نضيف مرق الدجاج ويترك حتى يغلي.
نصفي الكشك ويوضع على المرق على النار لمدة 10 دقائق، مع التقليب المستمر؛ حتى لا يتكتل.
نضيف بعد ذلك كمية من البصل المحمر، ونترك الباقي للتزيين.
نستمر في التقليب حتى ينضج، ونحصل على القوام المطلوب.
نضعه في الأطباق، ويقدم عندما يبرد، ويزين الوجه بالبصل المحمر.

 

طريقة عمل الكشك الفلاحي الوصفة الأصلية
 

طريقة عمل الكشك الفلاحي، من طرق الأكلات المصرية، التي تورثناها عن الأجداد جيلا بعد جيل.
وفي السطور التالية، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكشك الفلاحي

الكشك
الكشك

مكونات عمل الكشك الفلاحي
3 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة
كوبين زبادي
كوب رز مسلوق
علبة مرق دجاج
٤أكواب ماء ساخن
٣ملاعق كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة زيت زيتون
رشة فلفل اسود
رشة جوزة الطيب
٢ورق لاورو
بصل كشري مقلي

 

طريقة عمل الكشك الفلاحي:

تشوح قطع الدجاج مع زيت الزيتون الى ان تأخذ اللون الذهبي.
تتبل بالفلفل، مكعبات المرق، ورق اللاورو وجوزة الطيب.
يضاف مقدار ٣ أكواب من الماء الساخن ويترك الكل على النار.
يطحن الزبادي مع الدقيق وكوب من الماء في الخلاط.
يسكب المزيج فوق الدجاج ويقلب جيدا.
يضاف الأرز المسلوق ويقلب الكل، الى ان يصبح قوام الكشك ثقيلا.
يقدم مزينا بالبصل المحمر وبالهنا والشفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكشك الصعيدي الكشك الفلاحي الكشك المصري واسراره الكشك بالجمبرى طريقة الكشك الصعيدي

مواد متعلقة

طريقة عمل الفايش الصعيدي بأسهل خطوات

طريقة عمل القرنبيط المقرمش، غداء مغذي و"على أد الإيد"

طريقة عمل الشيش طاووق فى البيت زي المطاعم

طريقة عمل الرز المعمر، أكلة لذيذة للتجديد في سفرتك

الأكثر قراءة

حروب وثورات وعفاريت، بسنت يوسف: أحداث غريبة في 2025 لم تحدث من 5000 عام

شعبة المخابز تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي على الخبز (فيديو)

رئيس لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: "إللي عنده دور برد مينزلش الشغل"

زيزو يهاجم كاف بعد خسارة جائزة "الأفضل": نعلم جميعا كيف تسير الأمور

حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024 (بث مباشر)

عمرو الجنايني تعليقا على خسارة زيزو لقب الأفضل بأفريقيا: ناس قالت الـ9 أصغر من الـ7

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

منوعات

المزيد

توقف محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران لهذا السبب

شركة يابانية تخطط لإنتاج مشروب كحولي فضائي

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الاثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أول مصفاة للذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: الرشوة جريمة ومكافحتها واجب ديني ووطني

سبب نزول سورة المزمل وفضلها والأحاديث الواردة فيها

أسماء سورة نوح وفضائلها وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية