الإثنين 14 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكشك، بكل أنواعه المصري والصعيدي

الكشك، فيتو
الكشك، فيتو

طريقة عمل الكشك، من الأكلات المصرية القديمة، التي تورثناها عن الأجداد جيلا بعد جيل، وتعد طريقة عمل الكشك، من الأكلات التي لا تجيد عملها الكثير من ستات البيوت، وهو عبارة عن دقيق وماء والقليل من الأرز.

 وهناك كذلك الكشك الصعيدي، والذي قد تجهله الكثير من الزوجات، إلا من كانت من أصل صعيدي، وله طريقة خاصة في عمله، ولا يجيد عمله الكثير من ستات البيوت.

طريقة عمل الكشك

الكشك المصري

وفي السطور التالية، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، تستعرض طريقة عمل الكشك.

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مكونات عمل الكشك

3  صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة
كوبين زبادي
كوب رز مسلوق
علبة مرق دجاج ماجي
٤ أكواب ماء ساخن
٣ ملاعق كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة زيت زيتون
رشة فلفل اسود
رشة جوزة الطيب
٢ورق لاورو
بصل كشري مقلي

طريقة عمل الكشك المصري:

تشوح قطع الدجاج مع زيت الزيتون إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

تتبل بالفلفل، مكعبات المرق، ورق اللاورو وجوزة الطيب.

يضاف مقدار ٣ أكواب من الماء الساخن ويترك الكل على النار.

يطحن الزبادي مع الدقيق وكوب من الماء في الخلاط.

يسكب المزيج فوق الدجاج ويقلب جيدا.

يضاف الأرز المسلوق ويقلب الكل، إلى أن يصبح قوام الكشك ثقيلا.

يقدم مزينا بالبصل المحمر وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكشك الصعيدي

الكشك الصعيدي

ويعد الكشك الصعيدي من أكلات المطبخ المصري الشهيرة، وطريقة عمل الكشك الصعيدي تختلف عن طريقة عمل الكشك بالأرز، والكشك الصعيدي من أكلات أهل صعيد مصر الشهيرة، وكلها أكلات مصرية أصيلة، يختص بها المطبخ المصري.

مكونات عمل الكشك الصعيدي:

كشك

صدور دجاج

مكعبات بصل شرائح

زيت

فلفل اسود

بهار مشكل

لتر مرق الدجاج

طريقة عمل الكشك الصعيدي:

يوضع الكشك في ماء لمدة ربع ساعة حتى تتفتح الحبات، ويزداد حجمه.

نحمر شرائح البصل وبنفس الزيت نحمر صدر الدجاج، مع إضافة البهارات.

نضيف مرق الدجاج ويترك حتى يغلي.

نصفي الكشك ويوضع على المرق على النار لمدة 10 دقائق، مع التقليب المستمر؛ حتى لا يتكتل.

نضيف بعد ذلك كمية من البصل المحمر، ونترك الباقي للتزيين.

نستمر في التقليب حتى ينضج، ونحصل على القوام المطلوب.

نضعه في الأطباق، ويقدم عندما يبرد، ويزين الوجه بالبصل المحمر.

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