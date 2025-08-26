الفشار، تسالي "على قد الإيد" وهذه فوائده للحماية من السرطان وأمراض القلب والسكر

فوائد الفشار، الفشار من التسالي الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لمذاقه المميز حيث يمكن تحضيره بنكهات مختلفة مثل الملح والجبن والتوابل والكراميل والشيكولاتة ويعشقه الكبار والصغار.

وفوائد الفشار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم كما أنه قليل السعرات الحرارية وبالتالى مناسب لفترات الريجيم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الفشار من أكثر الوجبات الخفيفة شيوعا حول العالم، ويعتبر خيار مفضل للكثيرين عند مشاهدة الأفلام أو الجلوس مع العائلة، لكنه في الحقيقة هو ليس مجرد تسلية، بل له فوائد صحية كثيرة إذا تم إعداده بطريقة صحية بعيدا عن الإفراط في الزيوت أو المواد الصناعية.

وأضاف السيد، أن الفشار هو نوع من الذرة يحتوي على نسبة عالية من الماء داخل الحبوب، وعندما تتعرض هذه الحبوب للحرارة، يتحول الماء إلى بخار ويضغط على القشرة الخارجية الصلبة حتى تنفجر الحبة وتتحول إلى شكلها الأبيض المنتفخ المعروف.

القيمة الغذائية للفشار

وتابع، الفشار غني بالألياف الغذائية، ويحتوي على نسبة من البروتينات والفيتامينات مثل فيتامين B والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك، كما أنه قليل السعرات الحرارية عند تناوله دون إضافات غير صحية مثل الزبدة الصناعية أو الصلصات.

فوائد الفشار

فوائد الفشار للصحة

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن من فوائد الفشار للصحة:-

يساعد الفشار على تحسين عملية الهضم بفضل احتوائه على كمية جيدة من الألياف، مما يقلل من مشاكل الإمساك ويحافظ على صحة الأمعاء.

الألياف الموجودة في الفشار تمنح الإحساس بالامتلاء لفترة أطول، وهو ما يجعله خيار مناسب للأشخاص الذين يرغبون في التحكم بالوزن أو إنقاصه.

إذا تم إعداده بدون زيوت كثيرة أو إضافات غير صحية، فإن الفشار يعتبر وجبة خفيفة منخفضة السعرات، مما يساعد على تقليل استهلاك الدهون والسكر مقارنة بالوجبات السريعة الأخرى.

يحتوي الفشار على مركبات "البولي فينولات" وهي من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.



الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في الفشار تعمل على تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يحافظ على صحة القلب والشرايين.

يساعد تناول الفشار الغني بالألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاعها بشكل مفاجئ، وهو ما يفيد مرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة وبدون إضافات سكرية.

الفشار يحتوي على معادن مثل الفسفور والمغنيسيوم والزنك، وهذه العناصر مهمة للحفاظ على قوة العظام وصحتها، والوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات، يساهم الفشار في تحسين التركيز وصحة الدماغ، كما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية المرتبطة بالشيخوخة.

نصائح لتناول الفشار بطريقة صحية

وأضاف الدكتور أحمد، أنه لتناول الفشار بشكل صحى، يجب اتباع بعض النصائح منها:-

تجنب إضافة كميات كبيرة من الزيت أو الزبدة.

يفضل إعداده بالهواء الساخن أو بكمية قليلة من الزيت النباتي الصحي.

تجنب الإضافات الصناعية مثل النكهات الجاهزة أو الملح الزائد.

يمكن إضافة توابل صحية مثل الكركم أو البابريكا لإضفاء نكهة طبيعية.

