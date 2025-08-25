أخبار مصر اليوم: السيسي يستقبل بن زايد بمدينة العلمين.. تحذير من نشاط الرياح على هذه الشواطئ.. فتح موقع تنسيق الجامعات لـ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على بلده الثاني مصر، في زيارة أخوية تمتد لعدة أيام.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بضيف مصر الكبير، مؤكدًا سيادته على ما يحظى به سمو رئيس دولة الإمارات من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها، استكمالًا للعلاقة التي رسّخها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى عموم الشعب المصري، كما أكد الرئيس على قوة ومتانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على " العلمين، مطروح، الإسكندرية، بلطيم "، حيث تصل سرعة الرياح من 35:45 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج 2: 3.5 متر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يكون تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تفعيل خدمة جديدة تهدف إلي رفاهية المواطنين من أصحاب العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الشحن بما يتعلق بكارت العدادات.

وأوضحت الشركة أنه تم اعتماد كروت جديدة لشحن العدادات بما يوفر السهولة والأمان للمشترك، فضلا عن كونه يتميز بالسرعة في نقل البيانات.

فتح منذ قليل، موقع تنسيق الجامعات 2025 باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثالثة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال أعمال مراحل التنسيق بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) للتقدم ضمن المرحلة الثالثة، وذلك وفق الضوابط والقواعد المنظمة لعملية القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق تطوير منظومة الإعلام المصري، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار رئيس مجلس الوزراء ــ في بداية الاجتماع ــ إلى أن هذا اللقاء يستهدف متابعة تنفيذ ما وجه به رئيس الجمهورية بشأن وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك من خلال الاستعانة بجميع الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبما يمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة، والجمهورية الجديدة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر 2025، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1447 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أصدرت وزارة التنمية المحلية، بيانا بشأن قرار ضبط واحضار الصحفى إسلام الراجحي، مؤكدة أن قرار الضبط والإحضار ليس بسبب انتقاده غياب النظافة بمدينة فارسكور ولكن لصدور حكم قضائي ضده منذ عدة شهور في قضية أخرى خاصة به مع بعض أقاربه بالإضافة إلي قرار ضبط وإحضار وإحالته لمحكمة الجنايات من النيابة العامة بدمياط لسبه وقذفه رئيسة وحدة قروية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة: بالتواصل مع محافظ دمياط لمعرفة الملابسات والتفاصيل الكاملة للواقعة، تبين أنها ليست كما يثار في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإنما حقيقة الأمر أن ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي بقسم شرطة فارسكور بدمياط، كان بناءً علي حكم قضائي صادر ضده منذ شهور في قضية أخري مع بعض أقاربه، بالإضافة إلى قرار صادر من النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات لقيامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لرئيسة وحدة قروية بمحافظة دمياط عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بسبب تأدية وظيفتها وليس بسبب قيامه بانتقادها عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي بسبب تدني مستوي الخدمات وغياب النظافة وعدم الصيانة والمتابعة للإنارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.