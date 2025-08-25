الكهرباء تعلن عن خدمة جديدة لرفاهية أصحاب العدادات الكودية ومسبوقة الشحن

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تفعيل خدمة جديدة تهدف إلي رفاهية المواطنين من أصحاب العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الشحن بما يتعلق بكارت العدادات.

كارت العدادات مسبوقة الدفع

وأوضحت الشركة أنه تم اعتماد كروت جديدة لشحن العدادات بما يوفر السهولة والأمان للمشترك، فضلا عن كونه يتميز بالسرعة في نقل البيانات.

وأشارت الشركة إلى أن الكارت الجديد يتميز بكونه موحدا لجميع شركات توزيع الكهرباء ويستخدم لأنواع العدادات المختلفة، ويدعم خاصية ال NFC للشحن من خلال تطبيقات الهواتف المحمول.



وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة حالات يجوز فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع العدادات من العقارات والشقق السكنية.



حالات يجوز فيها رفع عدادات الكهرباء عن المشتركين



وتضمنت الحالات التي حددتها لرفع العدادات من العين السكنية كالتالي:

- بناء على طلب المشترك مثلا للسفر إلى خارج البلاد.

- بناء على طلب من الشركة أو المشترك لفحص العداد وفى حالة التأكد من سلامته وصلاحيته يتم إعادة التركيب.

- في حالات الهدم وإعادة البناء وهنا يتم عمل مقايسة جديدة بخصم منها ثمن العداد.



