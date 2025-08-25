الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة: انتهاء 100% من إنشاءات وتجهيزات "سكن كريم" وجارٍ استكمال المرافق

سكن كريم
سكن كريم
تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشروعات مبادرة "سكن كريم" بقرية الكريمات بمركز ومدينة أطفيح، والتي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأكثر استحقاقًا ، وتوفير بيئة معيشية آمنة وكريمة لهم بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

تفقد مشروع "سكن كريم" بقرية الكريمات

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع "سكن كريم" بقرية الكريمات، والذي يضم 38 عمارة سكنية متكاملة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 90 ألف م²، إلى جانب تنفيذ حظائر مواشي لخدمة المستحقين.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وجارٍ مراجعة موقف أعمال مد شبكات الصرف الصحي مع الأجهزة المختصة، بما يكفل للمستفيدين العيش داخل مساكن لائقة وحياة كريمة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المبادرة الرئاسية "سكن كريم" تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية وتؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن البسيط في صدارة أولوياتها من خلال توفير سكن آمن وخدمات أساسية تليق بكرامته الإنسانية.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان، والمهندسة رضوى حامد نائب مدير مديرية الإسكان، وعز شرباش رئيس مركز ومدينة أطفيح.

