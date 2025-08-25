الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة الجيزة: قافلة طبية مجانية شاملة لأهالي مركز ومدينة البدرشين غدًا الثلاثاء

القافلة الطبية
القافلة الطبية
 تعلن محافظة الجيزة عن انطلاق قافلة علاجية شاملة يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025 بمركز شباب مدينة البدرشين، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، في إطار حرص محافظة الجيزة على تقديم الخدمات الصحية المجانية والوصول بها إلى المواطنين في مختلف القرى والمراكز.

وتأتي القافلة بقيادة المنطقة المركزية لمحافظة الجيزة وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، حيث تضم 22 عيادة متنقلة لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني في عدد من التخصصات وهي: (الباطنة، القلب، العظام، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المخ والأعصاب، الرمد، الأسنان، الجراحة العامة، الجلدية، الأطفال، الأطفال حديثي الولادة، المسالك البولية).

كما تشمل القافلة تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة مثل:

مبادرة "قلبك أمانة"

مبادرة صحة المرأة

الكشف عن الأمراض المزمنة واعتلال الكُلى

مبادرة الكشف المبكر عن الأورام

وتوفر القافلة أيضًا خدمات الأشعة، رسم القلب، السونار التحاليل الطبية (دم – متوطنة) صيدلية لصرف العلاج بالمجان، إلى جانب التثقيف الصحي، والاكتشاف المبكر لضغط الدم والسكر.

ويتوفر ضمن القافلة عيادة إحالة للعلاج على نفقة الدولة للحالات التي تتطلب استكمال الفحوصات أو التدخلات الطبية المتقدمة.

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن إطلاق القوافل الطبية الشاملة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على وصول الخدمات الصحية المجانية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، وخاصة بالمراكز والقرى الأولى بالرعاية. 

وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم مثل هذه المبادرات الصحية المهمة التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ودعا المحافظ أهالي مركز ومدينة البدرشين إلى التوجه لمقر القافلة والاستفادة من خدماتها المجانية، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة والمحافظة.

