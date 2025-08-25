سجل الآن، فتح موقع تنسيق الجامعات لـ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة، فتح منذ قليل، موقع تنسيق الجامعات 2025 باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثالثة.

تنسيق المرحلة الثالثة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال أعمال مراحل التنسيق بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) للتقدم ضمن المرحلة الثالثة، وذلك وفق الضوابط والقواعد المنظمة لعملية القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

ويُفتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 26/8/2025، ويظل متاحًا حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب الناجحين من الدورين الأول والثاني، لتبدأ بعدها مباشرة عمليات الفرز والمراجعة وإعلان نتائج هذه المرحلة في صورة مجمعة.

الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة هو:

205 درجات لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم).

160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).



تسجيل رغبات الطلاب:

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميًا، بما يتيح لهم مرونة إدخال رغباتهم في أي وقت عبر الحاسب الشخصي، هذا بالإضافة إلي معامل الحاسب الآلي المنتشرة بالجامعات الحكومية التي تقدم الدعم الفني والإرشادي للطلاب يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك لضمان إدخال الرغبات بدقة وأمان طوال فترة التسجيل.

يجب على الطالب الحفاظ على الرقم السري الخاص به، حيث يمثل ضمانًا لسرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق 2025

هناك عدة خطوات على الطالب اتباعها أثناء عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ستظهر أمام الطالب بياناته الشخصية وعليه التأكد من صحتها.

بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل رغباته.

يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بتسجيلها على الموقع.

ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال معامل التنسيق الإلكتروني المنتشرة بالجامعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، أو من خلال الحاسب الشخصي الخاص به حيث يكون موقع التنسيق مفتوحًا طوال العام 24 ساعة يوميًّا خلال أيام المرحلة.

