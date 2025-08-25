محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بـ مستشفى أطفيح المركزى

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية لتفقّد مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدَّمة للمواطنين بمستشفى أطفيح المركزي ومتابعة سير أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى في إطار خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين.

وخلال الجولة تابع المحافظ نِسَب تنفيذ الأعمال على أرض الواقع موجهًا الشركة المنفذة بضرورة الإسراع في وتيرة العمل والالتزام الكامل بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع، نظرًا لما يمثّله المستشفى من أهمية كبرى في خدمة قطاع عريض من المرضى.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير تمهيدًا لتجهيزه بأحدث المعدات الطبية وتقديم خدمات علاجية متكاملة تلبّي احتياجات أهالي المنطقة.

كما تفقد المحافظ العيادات الخارجية ووحدة الرعاية المركزة وقسم الغسيل الكلوي، وحضّانات الأطفال، حيث كلّف المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بمراجعة أعمال الصيانة الجارية وسرعة الانتهاء من إصلاح الحضّانات المتوقفة عن العمل.

متابعة توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات العلاجية

وشملت الجولة متابعة توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات العلاجية إلى جانب حرص المحافظ على التحاور مع المرضى والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية المقدّمة، والاطمئنان على مدى رضاهم وارتياحهم.

وأكد المهندس عادل النجار خلال الجولة أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم القطاع الصحي، وتوفير سبل الرعاية الطبية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن المصري، ورفع كفاءة المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لمنظومة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية لضمان استدامة الخدمة وتحقيق أفضل النتائج.

رافق المحافظ خلال الجولة كلٌّ من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والدكتور إسحاق إبراهيم مدير مديرية الشؤون الصحية، والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وعز شرباش رئيس مركز ومدينة أطفيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.