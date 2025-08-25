توجيه عاجل لرئيس الوزراء بشأن خارطة طريق تطوير منظومة الإعلام

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق تطوير منظومة الإعلام المصري، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.



وأشار رئيس مجلس الوزراء ــ في بداية الاجتماع ــ إلى أن هذا اللقاء يستهدف متابعة تنفيذ ما وجه به رئيس الجمهورية بشأن وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك من خلال الاستعانة بجميع الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبما يمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة، والجمهورية الجديدة.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش آلية وضع خارطة الطريق المطلوبة، والتي لابد أن يتم مراعاة أن تكون متكاملة لتطوير منظومة الإعلام المصري بأكمله؛ مع ضرورة العمل على إشراك المتخصصين من مختلف مؤسسات الدولة، والجامعات، ومراكز الأبحاث، ومختلف المجالات ذات الصلة، بمن في ذلك علماء النفس والاجتماع في إعداد خارطة طريق واضحة ومحددة تراعي مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري.

وأضاف المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع كذلك التأكيد على أهمية عقد دورات تثقيفية للعاملين في المجال الإعلامي؛ بحيث تتم مراعاة أصول العمل الإعلامي من مختلف جوانبه العلمية وتدقيق المعلومات والتيقن من مختلف البيانات التي يتم نشرها أو بثها أو إذاعتها عبر مختلف وسائل الإعلام، مع ضرورة توفير البيانات من الجهات الحكومية المختلفة، درءا للشائعات، والأخبار المغلوطة.

وخلال الاجتماع، أكد رؤساء المجالس والهيئات الإعلامية الحضور أن هناك اهتماما بالفعل بالكوادر والخبرات الإعلامية، حيث سيتم العمل على الاستفادة من خبراتهم في وضع استراتيجيات وخطط تسهم في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير منظومة الإعلام المصري، كما سيتم إشراك الشباب في هذا الشأن، بالإضافة إلى أنه سيتم الاستعانة بكبار الصحفيين وشبابهم، والمتخصصين؛ من أجل وضع الرؤية النهائية لتطوير المنظومة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء ــ في ختام الاجتماع ــ بالبدء على الفور في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع هذه الخارطة، على أن تضم مجموعة العمل المشكلة لذلك جميع الخبراء والمتخصصين، وعدم انفراد أية جهة بوضع خريطة الطريق المطلوبة لتطوير منظومة الإعلام المصري، من أجل الوصول لمنتج إعلامي يسهم فى تعزيز الوعى، وغرس الانتماء، ومساعدة صناع القرار، وكشف الحقائق، ودحض الشائعات، مؤكدا الاهتمام بجميع الآراء والأفكار، فالساحة تستوعب الجميع، والحكومة ترحب بمختلف الآراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.