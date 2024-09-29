طريقة عمل شوربة الجمبري، أحلى وأوفر من الجاهزة

طريقة عمل شوربة الجمبري، شوربة الجمبري من أنواع الشوربة الشهيرة واللذيذة التى لها عشاق كثيرون وعادة تقدم مع المأكولات البحرية.

وطريقة عمل شوربة الجمبري، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، حيث تقدم بطرق مختلفة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل شوربة الجمبري.

مكونات عمل شوربة الجمبري:

500 جرام جمبري مقشر ونظيف

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 جزرة متوسطة مبشورة

1 عود كرفس مفروم

1 حبة طماطم مفرومة

4 أكواب مرق سمك أو ماء

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

عصير نصف ليمونة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل شوربة الجمبرى:

في قدر على نار متوسطة، سخّنى زيت الزيتون وأضيفي الجمبري.

قلبى لمدة 3-4 دقائق حتى يصبح لونه ورديًا.

أخرجي الجمبري من القدر واتركيه جانبًا.

في نفس القدر، اضيفي البصل والثوم وقلّبي حتى يذبل البصل.

ثم أضيفي الجزر والكرفس واستمر في التقليب لمدة 5 دقائق.

أضيفي الطماطم المفرومة ومرق السمك (أو الماء)، ثم أضف صلصة الطماطم والبابريكا والكمون.

اترك طى المزيج ليغلي، ثم خففى النار واتركيه ينضج لمدة 15 دقيقة.

أضيفي الجمبري المطهو سابقًا إلى القدر، واتركي الشوربة تنضج لمدة 5 دقائق أخرى.

أضيفي عصير الليمون والبقدونس المفروم.

قدّمي الشوربة ساخنة مع الخبز المحمص أو الأرز.

شوربة الجمبري

فوائد الجمبري

والجمبري من المأكولات البحرية التي لها قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ومن فوائد الجمبري:

يعمل على مقاومة الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية بالجسم لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

يعزز من قوة الشعر ولمعانه لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يعزز من صحة العيون والنظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

يعزز من صحة العيون والنظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ. ينشط الخلايا الجذعية بالمخ.

ينشط المخ ويرفع مستوى التركيز والذكاء لاحتوائه على الأوميجا 3.

ينظم عمل الإنزيمات بالجسم.

يساعد فى نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد المبكرة.

ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يعزز من صحة الجسم.

يساعد فى تقوية عضلة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم.

يساعد فى تقوية العضلات ومنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالى مهم للرياضيين.

يساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة.

يقلل فرص الإصابة بالزهايمر والخرف.

يقاوم التجاعيد ويحافظ على شباب البشرة.

يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب ويساعد فى علاج الاكتئاب.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على العناصر التى ترفع من معدلات حرق الدهون بالجسم مثل الزنك.

يساعد فى مد الجسم بجرعات عالية من فيتامين د.

يساعد الجسم فى بناء كرات الدم الحمراء.

يعمل على تقوية الأعصاب لاحتوائه على فيتامين ب12.