طريقة عمل الجمبري، الجمبري من المأكولات البحرية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقها الكبار والصغار ويقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل الجمبري، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل كرات الجمبري المقلية بالبطاطس وحشو الجبنة.

مكونات عمل كرات الجمبري المقلية:

نصف كيلو جمبري مقشر

حبة بطاطس كبيرة مسلوقة

ملح وفلفل

2 ملعقة كبيرة نشا

نصف ملعقة صغيرة كمون

جبن مودزاريلا

بيض مخفوق

دقيق

فتات خبز

زيت للقلي

طريقة عمل كرات الجمبري المقلية بالبطاطس وحشو الجبن:

يفرم الجمبري في محضر الطعام مع الملح والفلفل والكمون والنشا.

يضاف له البطاطس بعد ان تهرس ناعم للغاية.

يقلب جيدا، ويشكل كرات.

تحشى كل حبة بالجبن وتغلق.

تغمس في الدقيق، ثم البيض، ثم فتات الخبز.

تقلي بالزيت حتي تصبح ذهبية، وتخرج وتقدم.

كرات الجمبري المقلية بالبطاطس وحشو الجبن

فوائد الجمبري للصحة

والجمبري له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الجمبري:-

يساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة.

يقلل فرص الإصابة بالزهايمر والخرف.

يقاوم التجاعيد ويحافظ على شباب البشرة.

يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب ويساعد على علاج الاكتئاب.

يعزز من قوة الشعر ولمعانه لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يعزز من صحة العيون والنظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

ينشط الخلايا الجذعية بالمخ.

ينشط المخ ويرفع مستوى التركيز والذكاء لاحتوائه على الأوميجا 3.

ينظم عمل الإنزيمات بالجسم.

يعمل على مقاومة الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية بالجسم لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

يساعد فى نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد المبكرة.

ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يعزز من صحة الجسم.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على العناصر التي ترفع من معدلات حرق الدهون بالجسم مثل الزنك.

يساعد فى مد الجسم بجرعات عالية من فيتامين د.

يساعد الجسم فى بناء كرات الدم الحمراء.

يعمل على تقوية الأعصاب لاحتوائه على فيتامين ب 12.

يساعد فى تقوية عضلة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم.

يساعد فى تقوية العضلات ومنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالى مهم للرياضيين.