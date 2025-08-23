مصرع أب وإصابة نجله في تصادم تروسيكل بسيارة على كوبري العطف بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب نجله في تصادم تروسيكل بسيارة على كوبري العطف بمركز الباجور بمحافظة المنوفية على الفور تم نقلهم إلى مستشفى الباجور.

تفاصيل الواقعة

واستقبل مستشفى الباجور شخص يدعى صلاح عبد الهادي يبلغ 60 عامًا جثة هامدة، ونجله صلاح عبد الهادي 20 عامًا مصابا بإصابات خطرة تحت الرعاية الطبية.



وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث مصرع شخص وإصابة نجله تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

