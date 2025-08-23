السبت 23 أغسطس 2025
مصرع أب وإصابة نجله في تصادم تروسيكل بسيارة على كوبري العطف بالمنوفية

 لقي شخص مصرعه وأصيب نجله في تصادم تروسيكل بسيارة على كوبري العطف بمركز الباجور بمحافظة المنوفية على الفور تم نقلهم إلى مستشفى الباجور.

 

تفاصيل الواقعة

واستقبل مستشفى الباجور شخص يدعى صلاح عبد الهادي يبلغ 60 عامًا جثة هامدة، ونجله صلاح عبد الهادي 20 عامًا مصابا بإصابات خطرة تحت الرعاية الطبية.


وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث مصرع شخص وإصابة نجله تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

