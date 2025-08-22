محافظة الجيزة تغلق فتحات أسفل الكباري لمنع استغلالها في أعمال غير مشروعة

وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بسرعة غلق الفتحات المشار إليها إعلاميًا باسم “الثقب الأسود” والكائنة أسفل منزل الكوبري بمنطقة مشعل، وذلك في ضوء ما تم رصده من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول استغلال بعض الفتحات أسفل الكباري والمحاور في أنشطة مخالفة.

وقام حي الهرم برئاسة المهندس طه عبد الصادق، رئيس الحي، بغلق كافة الفتحات المشار إليها ومراجعة باقي المسار بطول الكوبري مع التكليف لمسئول القطاع بالمرور الدوري للتأكد من عدم إعادة فتحها.

غلق أي فتحات يصعب استخدامها في مشروعات خدمية

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز التي تقع بنطاقها كباري أو محاور، بضرورة غلق أي فتحات يصعب استخدامها في مشروعات خدمية، وذلك لمنع استغلالها في أعمال غير مشروعة، مع تكثيف المرور الدوري للتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا.

وكلف المحافظ بدراسة إمكانية استغلال بعض الساحات الفارغة ذات المساحات المناسبة لإقامة مشروعات خدمية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار، أن محافظة الجيزة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الأماكن العامة بشكل غير قانوني أو في أنشطة تضر بالأمن المجتمعي، مشددًا على أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لحماية المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق.

وأشاد محافظ الجيزة بالتحرك العاجل للأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين الذين اعتادوا التردد على هذه الفتحات، واستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطرق غير مشروعة وإلحاحية.

