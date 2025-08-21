تعليم الجيزة توضح تفاصيل مجموع "البكالوريا" في الشهادة الثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تفاصيل مجموع نظام "البكالوريا" المقرر تطبيقه على طلاب المرحلة الثانوية.

وأوضحت أن إجمالي الدرجات سيكون 600 درجة توزع على الصفين الثاني والثالث الثانوي.

وتابعت أنه يحصل الطالب في الصف الثاني الثانوي على 400 درجة، لدراسته 4 مواد أساسية بواقع 100 درجة لكل مادة، بينما يخصص للصف الثالث الثانوي 200 درجة، موزعة أيضًا على المواد الدراسية بنفس المعدل.

وأكدت المديرية أن هذا النظام يستهدف تحقيق التوازن بين سنوات المرحلة الثانوية، وتوزيع جهد الطلاب على أكثر من عام دراسي بما يضمن التقييم العادل لمستواهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.