محافظ الجيزة: إعداد خطة متكاملة لرصف ورفع كفاءة جميع الأنفاق

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء لمناقشة خطط العمل والوقوف على الإجراءات المتخذة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الدورية لحالة النظافة بالأنفاق الواقعة أسفل الطريق الدائري والمحاور والكباري مشددًا على تكليف دوريات عمل من نواب رؤساء الأحياء ومسؤولي النظافة لمتابعة الأعمال بشكل يومي والتأكد من كفاءتها.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بإعداد خطة متكاملة لرصف ورفع كفاءة وإنارة جميع الأنفاق الواقعة بنطاق الأحياء والمراكز بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

آليات عمل لجان حصر وتقسيم المناطق

كما تابع المحافظ خلال اللقاء آليات عمل لجان حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون رقم 164 لسنة 2025، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال المكلفين بها والالتزام بالمدة المحددة، في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة في تقدير القيمة الإيجارية طبقًا لطبيعة ومستوى كل منطقة.

وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة متابعة عمل شركات النظافة والتأكد من نقل المخلفات التي يتم جمعها إلى المقلب العمومى بشبرامنت، وتوقيع الغرامات المقررة قانونًا في حال وجود أي مخالفات أو تقصير.

وأضاف المحافظ أن محافظة الجيزة لن تتهاون مع أي تقصير في مستوى النظافة والخدمات، مشيرًا إلى أن المواطن الجيزاوي يستحق بيئة نظيفة وشوارع آمنة، وهو ما تعمل عليه أجهزة المحافظة بشكل مستمر.

كما أكد أن العمل الميداني والمتابعة اللحظية للأحياء والمراكز هو السبيل الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن تحسين مستوى الخدمات مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، داعيًا الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة المحلية من خلال الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي مخالفات بما يضمن الارتقاء بمستوى المعيشة داخل المحافظة.

وحضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبًا المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير المساعد والمستشار محمد جابر المستشار القانوني ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، ورؤساء الأحياء.

