أخبار مصر

تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد

دهان الفصول، فيتو
دهان الفصول، فيتو
تواصل الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة تنفيذ أعمال الصيانة والتجديد داخل المدارس، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، تحت رعاية سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

 

أعمال التطوير داخل المدارس

وتتضمن أعمال التطوير إصلاح المرافق الأساسية للمدارس، وتنفيذ أعمال الدهانات وتجديد الفصول، إلى جانب صيانة دورات المياه والمعامل والمكتبات، كما تشمل الخطة الاهتمام بالمساحات الخضراء وأعمال التشجير لتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب.

وأكدت المديرية أن الجهود تتركز على تهيئة الفصول الدراسية وتجهيزها بما يلزم من أدوات ومستلزمات تعليمية، بما يضمن انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد، وبيئة تعليمية صحية ومحفزة لكل من الطلاب والمعلمين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن فرق العمل بالإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة للانتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بدء الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمدارس وتوفير أجواء تعليمية مناسبة تواكب تطلعات العملية التعليمية الحديثة.

