أخبار مصر

محافظة الجيزة تواصل حملاتها لإزالة مخالفات البناء بحي الوراق (فيديو)

عقارات مخالفة
عقارات مخالفة

 نفذت محافظة الجيزة حملة إزالة لأحد العقارات المخالفة الكائن بشارع علي حنفي المتقاطع مع شارع فاروق دبوس، بجوار الطريق الدائري بمنطقة وراق العرب – حي الوراق.

إزالة أي تعديات أو مخالفات على حرم الطريق العام

وقاد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال المتابعة، مشددًا على أن الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة اليومية لإزالة أي تعديات أو مخالفات على حرم الطريق العام وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بتطبيق القانون بكل حزم حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وضمان سيولة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية.

