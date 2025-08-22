الجمعة 22 أغسطس 2025
أخبار مصر

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب زمرد ومخدرات وشهادات ثانوية مزورة بحوزة مسافرين

المضبوطات بحوزة الجمارك
المضبوطات بحوزة الجمارك
قامت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، وتحديدا بالإدارة العامة لجمارك الركاب مبنى رقم ٣ بتحرير عدد من محاضر الضبط المتنوعة والتاريخية خلال الأيام الماضية.

ومن أبرز تلك المحاضر ما حرره مسئولو الإدارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب مدير الإدارة ونائبته أميره طلبه حيث تم تحرير محضري ضبط جمركي رقمي ١٢٢ و١٢٣ لسنة ٢٠٢٥ ضد راكبتين آسيويتين بحوزة الأولى ٤٠ حجرا كريما من الزمرد وكشاف أحجار كريمة وبحوزة الثانية ٣٧ حجرا كريما من الزمرد أيضا. 

وذلك أثناء التفتيش الذاتي لكل منهما اثناء انهاء الاجراءات الجمركية علي رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا ضم فريق الضبط كل من محمود محمد فتحي رئيس قسم اللجنة الجمركية ومصطفي بحر عبد الباقي ودينا حسن عبد الحميد ومريم عادل صادق مآمير الجمرك.
ومن إدارة الفحص بالأشعة كل من؛ أحمد محمد البحيري وأحمد سيد عبد العزيز مأمورا الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تحت إشراف محمد يوسف محمد مدير الحركة.

وقامت الادارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١١٣ لسنة ٢٠٢٥ هو الأبرز هذا العام ضد راكب آسيوي بحوزته ٢٧٣٣ من الأوراق والملصقات وشهادات دراسية تحمل علامات مائية خاصة بالثانوية العامة خاصة بدولتين عربيتين معدة للتزوير، ضم فريق الضبط كل من محمود محمد فتحي علي اللجنة الجمركية ودينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة احمد البحيري ومحمد عزمي مأمورا الجمرك تحت إشراف محمد يوسف مدير الحركة شارك في الضبط علاء عبد الرحمن رئيس القسم وريمون غطاس مدير الحركة.

أيضا من ابرز المحاضر ما حرره رجال الادارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الادارة الرابعة ونائبه احمد فؤاد حامد حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١١٩ لسنة ٢٠٢٥ ضد راكب مصري بحوزته كوكتيل من المخدرات ( حشيش، ماريجوانا، كوكايين والطوابع وغيرهم ) داخل ٢٦ عبوة اثناء انهاء الاجراءات الجمركية على ركاب الرحلة المصرية القادمة من باريس بعضها أثناء التفتيش الذاتي ضم فريق الضبط كل من حسام سعد الشافعي رئيس قسم اللجنة الجمركية واحمد عادل، احمد عنتر، امل حسن  مآمير الجمرك في التفتيش اليدوي ومصطفي حسن ومحمود محمد طلعت في التفتيش الذاتي ومحمد عبد الحميد مأمور الجمرك من إدارة الفحص بالاشعة تحت إشراف حازم محمد علي ياسين مدير إدارة الحركة. 

وفي توقيت متزامن تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٥ ضد راكب مصري أثناء إنهاء الإجراءات علي رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك بحوزته ١٢٨ عملة اثرية ( ٣٩ عملة من العصر الروماني والبيزنطي، ٣٧ عملة من عصر الملك فاروق، ١٥ عملة من العصر العثماني، ١٤ عملة من عصر السلطان حسين كامل، ١١ عملة من عصر الملك فؤاد، ٤٠ عملة من عصور تاريخية اخرى) ضم فريق الضبط كل من محمود محمد طلعت مأمور اللجنة الجمركية ومحمود علي عباس مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالاشعة كل من اسامة عبد العزيز ومحمد موافي مأمورا الجمرك تحت إشراف حازم ياسين مدير الحركة بينما ضمت لجنة مركز الوحدات الاثرية بمطار القاهرة كل من ناهد السيد، محمد فتحي، بلال عامر، مروة ابو العطا، امل محمد حسن مفتشي الآثار برئاسة جرجس منير مشرف المركز.


كما حرر رجال الادارة الثانية بقيادة سيد ممدوح مدير الادارة ونائبه احمد ابو بكر عدة محاضر أبرزها محضر ضبط جمركي رقم ١١٥ ضد راكب آسيوي حاول تهريب ٢٦٨ سماعة ونظارة و٤٠ جهاز بث ضم فريق الضبط كل من احمد إبراهيم عمر رئيس قسم اللجنة الجمركية ومحمد فتح الله مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي وحسام عبد العال وعماد جاب الله مأمورا الجمرك وسامح سيد رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة تحت إشراف احمد البسيوني مدير إدارة الحركة.

 


وحررت الإدارة الثالثة بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة ونائبه تامر قاسم عدة محاضر ضبط منها محضر ضبط جمركي رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ ضد راكب مصري بحوزته ٣١ عبوة مخدرات متنوعة ضم فريق الضبط كل من احمد مجاهد رئيس قسم اللجنة الجمركية وشريف محمد عيد مامور الجمرك وكل من هيثم صلاح وفرج حمدي من إدارة الفحص بالأشعة تحت إشراف محمد رمضان مكاوي مدير الحركة.


ومحضر ضبط جمركي رقم ١٢١ ضد راكب آسيوي حاول تهريب ٢٤٥ عبوة من المستلزمات الطبية، ضم فريق الضبط كل من احمد مجاهد ومحمد محمود ابراهيم رؤساء الأقسام ومن ادارة الفحص كل من احمد شعبان ومحمد جمال ومهندسة ميار أسامة مآمير الجمرك، تحت إشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة.

 


وفي الصالة الموسمية قام رجال الإدارة الاولي بقيادة جهاد عبدالله الوكيل مدير الإدارة ونائبه مدحت عبد الصبور بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١١٧ ضد راكب أجنبي من أصل مصري حاول تهريب ١٥٢ نظارة شمسية ضم فريق الضبط كل من هاني احمد عفيفي ومحمد كمال رحاب مأمورا الجمرك ومن ادارة الفحص بالاشعة كل من هيثم صلاح ومحمد صابر تحت إشراف طاهر سعيد مدير الحركة.

 


يأتي ذلك بالتنسيق الدائم بين الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة برئاسة الدكتور ماجد موسي والإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام برئاسة الدكتور سعد سالم ومعه كل من احمد عبد الرؤوف ومحمد عفيفي مديرا إدارة الفحص بالأشعة.


وفي ظل متابعة مستمرة من أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من أحمد كجوك وزير المالية.

