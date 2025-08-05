الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

مطار القاهرة الدولي يشهد نموا في حركة الركاب والرحلات خلال يوليو 2025

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

شهد  مطار القاهرة الدولي خلال شهر يوليو ٢٠٢٥، نموًا ملحوظًا في حركة الركاب، حيث بلغ عدد المسافرين ٢.٦٤٧.٩٤٨ راكبًا، مقارنة بـ٢.٣٩٠.٨٥٥ راكبًا في يونيو، بزيادة نسبتها نحو ١٠.٧٥٪.

كما ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى ١٨.٧٢٩ رحلة مقابل ١٧.٩١٩ رحلة في يونيو، مسجلًا نموًا قدره ٤.٥٢٪.

ويأتي هذا النمو المتواصل في ظل ذروة  الموسم الصيفي، بالتوازي مع جهود تطوير الخدمات وتحسين تجربة السفر وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمطار، بما يدعم مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولي ومحور إقليمي رئيسي في حركة الطيران.

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الرحلات الجوية بوابة مصر الأولى مكانة مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة الدولي تطوير الخدمات

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