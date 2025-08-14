الخميس 14 أغسطس 2025
مطار القاهرة ينظم محاضرات عن فن الإتيكيت والتعامل مع الركاب

نظم قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بمطار القاهرة الدولي، سلسلة محاضرات تدريبية بعنوان "فن الإتيكيت والتعامل مع الركاب"، قدمها الدكتور طارق إسماعيل – رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم – واستهدفت السادة المنسقين والمتعاملين مع الركاب والصفوف الأمامية بقطاع الأمن داخل وخارج المباني.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، وتنفيذًا لتوجيهات المحاسب مجدي إسحاق – رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي – بضرورة الارتقاء بتجربة المسافر،وانطلاقًا من حرص الشركة على تنمية العنصر البشري ورفع كفاءته لضمان استمرار تقديم خدمات متميزة تليق بمكانة مطار القاهرة الدولي كأول بوابة لمصر وأفريقيا.

وتناولت المحاضرات أساليب التواصل الفعّال مع المسافرين، وتجنب الأخطاء الشائعة في التعامل المباشر، وتطبيق قواعد الإتيكيت المهني، بما يسهم في تحسين تجربة الركاب وتقديم صورة حضارية مشرفة عن مطار القاهرة الدولي تتماشى مع المعايير الدولية.

وبلغ عدد المشاركين في البرنامج التدريبي 356 متدربًا من مختلف الجهات العاملة بالمطار، وتم تقسيمهم إلى خمس مجموعات.

وأكد الدكتور طارق إسماعيل خلال المحاضرات أهمية التزام العاملين بأرقى معايير التعامل مع الركاب، مشددًا على أن حسن الاستقبال ولباقة التواصل يمثلان واجهة مشرفة للمطار، ويسهمان في تعزيز مكانته كمحطة إقليمية رائدة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة تدريبية متكاملة ينفذها قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية واستكمال برامج التطوير المستمر، دعمًا لرؤية مطار القاهرة الدولي في تقديم خدمات عالية الجودة ترضي توقعات المسافرين وتواكب التطورات العالمية في مجال خدمات المطارات.

