يحيى عطية الله يكشف أسباب انتقاله إلى النادي الأهلي

كشف الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، لاعب النادي الأهلي السابق وسوتشي الروسي الحالي، عن الأسباب التي دفعته لاختيار الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وقال عطية الله في تصريحات لصحيفة فوت ميركاتو الفرنسية، إن قرار الانضمام إلى الأهلي كان نابعا من مكانة النادي الكبيرة باعتباره أحد أعرق الأندية الإفريقية وأكثرها تتويجًا بالألقاب، موضحا أن مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية كانت دافع رئيسي، خاصة وأنها تعزز من فرصه في التواجد ضمن صفوف المنتخب المغربي.

وأشار الدولي المغربي إلى أن المشروع الرياضي للنادي الأهلي، وطموحه الدائم في المنافسة على البطولات، لعبا دورا مهمًا في إقناعه بخوض التجربة.

وكان يحيى عيطة الله قد انضم للنادي الأهلي قادما من نادي سوتشي الروسي، لمدة موسم علي سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء، قبل أن يرفض الأهلي تفعيل تفعيل بند شراء اللاعب المغربي نظرا لعدم تقديمه المستوى المنتظر منه منذ انضمامه لصفوف الفريق.

أرقام يحيى عطية الله مع الأهلي

وتستعرض فيتو لكم كل ما قدمه المغربي عطية الله مع الأهلي بعد انتهاء رحلته مع الفريق.

وشارك يحيى عطية الله منذ انضمامه للأهلي في 22 مباراة بجميع المسابقات بواقع 1853 دقيقة، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد وصناعة 3 آخرين.

وتوج عطية الله مع الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة ولقب الدوري الممتاز.

