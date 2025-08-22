تعرف على تفاصيل آخر مواجهة بين الأهلي والغزل على ستاد المحلة (فيديو)

يستضيف نادي غزل المحلة نظيره النادي الأهلي يوم الإثنين المقبل على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودائما ما تحمل مباريات الأهلي والغزل علي ستاد المحلة طابع الندية والإثارة، بين الفريقين علي مدار تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما.

تفاصيل آخر مباراة بين الأهلي والغزل علي ستاد المحلة

وكانت آخر زيارة لفريق الأهلي إلي استاد المحلة لمواجهة الغزل في موسم 2023/2022، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، ونجح حينها الأحمر في الفوز بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهم بيرسي تاو في الدقيقة 17 وبرونو سافيو في الدقيقة 30.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.