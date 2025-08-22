الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرار مفاجئ من النرويج بشأن مباراة الكيان الصهيوني، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلق

الاتحاد الفلسطيني
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيانا رسميا أعرب فيه عن تقديره الكبير للاتحاد النرويجي لكرة القدم، بعد قراره المبدئي والإنساني بتخصيص عائدات بيع تذاكر مباراة النرويج أمام الكيان الصهيوني، المقررة يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة.

بيان الاتحاد الفلسطيني 

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيانه:" يعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تقديره العميق للاتحاد النرويجي لكرة القدم على قراره المبدئي والإنساني بتخصيص عائدات بيع التذاكر من مباراة النرويج المقبلة في تصفيات كأس العالم أمام إسرائيل لدعم جهود الإغاثة في غزة.

وواصل:" إن هذه الخطوة تتجاوز حدود الرياضة، فهي رسالة قوية بأن كرة القدم لا يمكن أن تبقى صامتة أمام الظلم والمعاناة الإنسانية المستمرة، قرار الاتحاد النرويجي يؤكد الدور الأخلاقي لكرة القدم في الدفاع عن القيم الإنسانية والكرامة واحترام الحياة.

وزاد:" كما ندعو بقية الاتحادات والمؤسسات والجهات الرياضية حول العالم إلى أن تحذو حذو هذا الموقف الشجاع، وأن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخاصة رياضييه وشبابه الذين يواصلون المعاناة تحت وطأة الاحتلال والإبادة.

واختتم:" ويؤكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التزامه بالدفاع عن نزاهة اللعبة، وحماية روحها الإنسانية، وضمان ألّا تكون كرة القدم أداة متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان.

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم النرويج الكيان الصهيونى غزة كأس العالم كاس العالم 2026

