الجمعة 22 أغسطس 2025
رياضة

عمر مرموش يتغنى بـ صلاح.. ويؤكد جوارديولا المدرب الأفضل في العالم

عمر مرموش
عمر مرموش

أشاد النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمستويات المميزة التي يقدمها محمد صلاح نجم ليفربول.

تصريحات عمر مرموش

وقال مرموش في تصريحات إعلامية إن صلاح كان أفضل لاعب في البريميرليج الموسم الماضي، وظل في قمة مستواه لسنوات طويلة، جميعنا نعرف مدى جودته".

وتحدث نجم السيتي عن التدريب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا قائلا: "إنه أفضل مدرب في العالم، العمل معه مذهل، دائما ما يشرح التكتيكات بطريقة تساعدك على فهم اللعبة وتطوير أدائك، وشغفه في التدريبات والمباريات يدفعك لتقديم أفضل ما لديك".

كما أشاد مرموش بزميله النرويجي إيرلينج هالاند قائلا: "اللعب بجواره أمر ممتع، وجوده في الملعب يزيد من خطورة الفريق بشكل كبير، الأهم بالنسبة لي هو الصداقة التي تجمعنا خارج الملعب، والتي تنعكس بشكل إيجابي على أدائنا معا".

وتطرق مرموش للحديث عن هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول الجديد، الذي سبق وأن لعب بجواره في فرانكفورت، قائلا: "بدايته مع ليفربول قوية جدا وهذا لا يفاجئني، أعرف قدراته جيدا، نتمنى أن نتمكن من الفوز على ليفربول عندما نواجههم".

واختتم مرموش تصريحاته بالتأكيد على سعادته بالتواجد في مانشستر سيتي، مشددا على رغبته في مواصلة التطور والتعلم خلال الفترة المقبلة.

