قائمة هدافي مباريات الأهلي وغزل المحلة قبل مواجهة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق غزل المحلة في مباراته القادمة على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتستعرض "فيتو" خلال السطور القادمة الهدافين التاريخيين لـ مواجهات الأهلي وغزل المحلة قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

الهدف التاريخي لمواجهات الأهلي وغزل المحلة

وقبل اللقاء المرتقب، يتصدر حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر ولاعب الأهلي السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين، بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف في شباك "زعيم الفلاحين" خلال مسيرته الكروية.

وعلى الجانب الآخر، يعد الثنائي الشورى وخالد عيد أبرز هدافي غزل المحلة في مواجهاته أمام الأهلي، حيث يمتلك كل منهما 3 أهداف في سجل مواجهات الفريقين.

تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة

وخاض الفريقان 98 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلالها بـ56 مواجهة، بينما تمكن غزل المحلة من الفوز في 12 لقاء، وحسم التعادل نتيجة 30 مواجهة بين الطرفين.

وعلى صعيد الأهداف، سجل لاعبو الأهلي 131 هدفا في شباك غزل المحلة، في حين أحرز الفريق المحلاوي 56 هدفا في مرمى القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.