كواليس مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري (فيديو)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

مران الأهلي استعدادا لمواجهة غزل المحلة

عقد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة ضمن البرنامج التدريبي، فيما خاض حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات عديدة، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة تدريبات تخصصية متنوعة في إطار الاستعداد للمباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

