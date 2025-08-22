الجمعة 22 أغسطس 2025
الأهلي يفرض سيطرته على مواجهاته مع غزل المحلة قبل لقاء الإثنين

الأهلي وغزل المحلة
الأهلي وغزل المحلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق غزل المحلة في مباراته القادمة على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة

وخاض الفريقان 98 مباراة في مختلف المسابقات، نجح الأهلي في تحقيق الفوز خلالها بـ56 مواجهة، بينما تمكن غزل المحلة من الفوز في 12 لقاء، وحسم التعادل نتيجة 30 مواجهة بين الطرفين.

وعلى صعيد الأهداف، سجل لاعبو الأهلي 131 هدفا في شباك غزل المحلة، في حين أحرز الفريق المحلاوي 56 هدفا في مرمى القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي  نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

