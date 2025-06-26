الخميس 26 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يجهز قائمة "أجانب تحت السن" لعرضها على ريبيرو لتدعيم الفريق

ريبيرو
ريبيرو

يقوم النادي الأهلي في الوقت الحالي من خلال إدارة الاسكاوتنج بتجهيز قائمة من الأجانب تحت السن من أجل عرضها على الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وعلمت فيتو أن ريبيرو يرغب في التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب تحت السن في بعض المراكز وهو ما دفع الأهلي للتحرك لاتمام هذا الأمر خاصة في ظل تكدس قائمة الأجانب الكبار بالفريق. 

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

 

 

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