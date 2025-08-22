الجمعة 22 أغسطس 2025
أخبار مصر

الصحة: حصول هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربي

الدكتور محمد مصطفى
الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تحقيق الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنجازًا بارزًا بحصولها على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، إلى جانب اعتماد 21 برنامجًا تدريبيًا ينظمها مركز تدريب الأمانة العامة التابع للهيئة.

التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في التدريب الطبي

 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذا الاعتماد يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في التدريب الطبي، مشيرًا إلى أن آليات التدريب بالهيئة تتماشى مع منظومة متكاملة وديناميكية، سواء في مركز تدريب الأمانة العامة أو في مراكز التدريب المنتشرة بمستشفيات ومعاهد الهيئة، مما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في التعليم الطبي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، أن مركز تدريب الأمانة العامة مجهز بأحدث التقنيات ومحاكيات التدريب، ويقدم برامج تدريبية متنوعة ودبلومات مهنية معتمدة من النقابات المختصة، مضيفا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتقديم تعليم طبي متطور يلبي متطلبات سوق العمل، ويواكب أحدث التطورات في المجالات الطبية، ليس فقط على المستوى المحلي، بل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة الهيئة في التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، التي تركز على الارتقاء بمستوى التدريب الطبي والأبحاث التطبيقية، مع تعزيز الربط بين التعليم الطبي المستمر، البحث العلمي، وتقديم خدمات صحية متميزة. وأكد أن هذا التكامل يسهم في بناء نظام صحي متطور ومستدام يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد المستشفيات العامة بالإقليم

الصحة: انخفاض معدل الإنجاب الكلي بالقاهرة لـ 2.05 مولود خلال 2024

يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على دور الهيئة الرائد في تطوير الكوادر الطبية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتدريب والتعليم الطبي، مما يدعم رؤية الدولة في تحقيق التميز في القطاع الصحي.

