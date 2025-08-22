الرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متكامل لعلاج الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد ساري، رئيس إحدى الشركات، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، لمتابعة المبادرات المشتركة في مجالات علاج الأورام والأمراض النادرة والوراثية، بما يعزز استراتيجيات الهيئة في التوسع بخدماتها الطبية المتقدمة وتوطين أحدث النظم العلاجية العالمية داخل مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور أحمد السبكي بالحاضرين وتهنئة الدكتور خالد ساري، مشيدًا بالتعاون المثمر والدائم

مركز خدمات الأورام المتكامل

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان أبرز ما تحقق من إنجازات مشتركة في مجال علاج الأورام، حيث أسهمت الشركة في إنشاء مركز خدمات الأورام المتكامل (Integrated Practice Unit – IPU) بمجمع الإسماعيلية الطبي.

كما شمل التعاون زيارة خبراء المؤسسة للمجمع الطبي بالإسماعيلية وإجراء تقييم شامل، أعقبها تنظيم برامج تدريبية مكثفة للجان متعددة التخصصات بمشاركة أكثر من 15 خبيرًا أجنبيًا فضلا عن ترشيح كوادر طبية للتدريب في بريطانيا، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الطبية المصرية وفق أحدث الممارسات العالمية.

كما تناول الاجتماع مناقشة التوسع في المرحلة الثانية من المشروع، عبر زيادة عدد البعثات التدريبية للأطقم الطبية المصرية، ودعم توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) لمتابعة وتقييم تطوير وحدات الأورام بمنشآت الهيئة، إضافة إلى استكمال تطوير مركز علاج الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الشراكات الدولية مع الجهات العالمية الرائدة تمثل قيمة مضافة كبرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، مؤكدًا على أن ما تحقق في مجال الأورام يُعد إنجازًا غير مسبوق حظي بإشادة عالمية

وأضاف أن الشراكات الدولية باتت ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية ونقل أحدث النظم الطبية العالمية إلى مصر.

كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على محاكاة هذا النجاح في مجال الأمراض النادرة والوراثية، بدءًا من التشخيص المبكر وحتى العلاج والتوعية، مع التركيز على تدريب الكوادر الطبية وبناء قدرات الأطباء، إلى جانب إطلاق حملات توعية تستهدف المرضى وأسرهم، فضلًا عن تشكيل فرق عمل مشتركة لتطوير مسارات التشخيص والعلاج والتثقيف، وعقد ورش تدريبية للأطباء وملتقيات علمية تربط الكوادر الطبية المصرية بالخبراء العالميين، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر يمثل التحدي الأكبر في هذه الأمراض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.