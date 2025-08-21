الخميس 21 أغسطس 2025
نقل 3 مصابين بحادث طريق مطروح إلى مستشفيات العلمين والحمام وجامعة الإسكندرية

د.محمد الطيب نائب
د.محمد الطيب نائب وزير الصحة، فيتو

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية إلى مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الخميس، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة لمصابي حادث التصادم الأليم الذي وقع على طريق «الإسكندرية - مطروح» ورافقه خلال الزيارة الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، والدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير ونائب المحافظ تفقدا أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والرعاية المركزة، للوقوف على جودة الرعاية المقدمة للمصابين، كما اطمئنا على توافر الأطقم الطبية المتخصصة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بجميع الفصائل، مؤكدًا كفاءة المنظومة الطبية بالمستشفى في التعامل مع الحالات الواردة.

 

المحافظ ونائب وزير الصحة يفتتحان جهاز تفتيت حصوات الكلى بمستشفى دمياط العام

وزير الصحة يكلف نائبه بالتوجه لمستشفى الضبعة لمتابعة مصابي حادث مطروح


وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفرق الطبية بمستشفى الضبعة المركزي أجرت الأشعات التشخيصية اللازمة لأربع حالات، فيما تم نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية، والعلمين النموذجي، والحمام المركزي، عبر سيارات إسعاف مجهزة بأطقم طبية متخصصة لضمان استكمال العلاج وفقًا لاحتياجات كل حالة، كما تم تجهيز غرف العمليات بالمستشفى لإجراء التدخلات الجراحية العاجلة لأربع حالات.

