وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد المستشفيات العامة بالإقليم

قام الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بجولة ميدانية شملت مستشفى جمال حمادة المركزي ومستشفى الجمهورية العام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وحرص مديرية الشؤون الصحية على متابعة رضاء المواطنين وتطوير الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة.

كان في استقبال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور مصطفى العدل مدير المستشفى، وعقدا لقاءً سريعًا تم خلاله استعراض أبرز التحديات التي تواجه العمل داخل المستشفى، والاحتياجات المطلوبة لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

ثم تفقد أقسام المستشفى المختلفة، بداية بقسم النساء والتوليد وكشك الولادة المخصص للولادة الطبيعية ثم غرف العمليات ووحدة العناية المركزة ووحدة عناية المبتسرين (الحضانات) ووحدة الغسيل الكلوي ومعالجة المياه الملحقة بها بالإضافة الي غرفة الأشعة المقطعية.

كما تفقد مصاعد المستشفى، حيث تابع وضعها الحالي ووجَّه بضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة، واستمع خلال جولته لشكاوى عدد من المواطنين ووجَّه بحلها على الفور.

يذكر ان وحدة العناية المركزة بالمستشفى تعمل بطاقة 12 سريرًا و7 أجهزة تنفس صناعي وعناية المبتسرين بـ 13 حضَّانة بالاضافة الي قسم الغسيل الكلوي بطاقة 30 ماكينة غسيل كلوي بالإضافة إلى العيادات الخارجية وتشمل تخصصات المسالك البولية – الأوعية الدموية – النفسية والعصبية (بها رسم عصب وعضلات) – الأطفال – النساء والتوليد – تنظيم الأسرة – الأسنان بجانب قسم متكامل للعلاج الطبيعي.

جولة ميدانية بمستشفى الجمهورية العام

ثم استكمل الجولة الميدانية بتفقد مستشفى الجمهورية العام، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد مجدي شحاتة مدير المستشفى.

وتم عقد اجتماع مع إدارة المستشفى لمناقشة خطط تطوير الخدمات الطبية والتوسع في تقديم رعاية متخصصة للمرضى، لتخفيف الضغط عن باقي مستشفيات المحافظة.

وشملت الجولة أقسام العناية المركزة للكبار بسعة 14 سريرًا ووحدة الغسيل الكلوي التي تضم 54 ماكينة للكبار و2 ماكينة للأطفال وبنك الدم وقسم الصيدلة الإكلينيكية.

جدير بالذكر أن مستشفى الجمهورية العام تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 169 سريرًا، منها 14 سريرًا للعناية المركزة للكبار ووحدة الحضانات ورعاية الأطفال تضم 14 محضنًا و4 أسرة عناية أطفال ليصل الإجمالي إلى 32 سرير رعاية عاجلة.

وتأتي هذه الجولات في إطار حرص المديرية على متابعة سير العمل بالمستشفيات، والتأكد من توافر الخدمات الأساسية، والاستماع لاحتياجات المرضى والأطقم الطبية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي الإسكندرية.

