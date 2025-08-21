الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تبتز أولياء الأمور بالمصروفات، نقابة التمريض تكشف مخالفات مدرسة بالإسكندرية وتتخذ الإجراءات القانونية ضدها

نقيب التمريض
نقيب التمريض
ads

نفت النقابة العامة للتمريض ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من اتهامات إلى قيادات النقابة من إحدى مدارس التمريض بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مقدم البلاغ، وأن التحقيقات الجارية ستكشف العديد من المخالفات الإدارية والمالية ووقائع الفساد الإداري ضده، مشددة أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور صدورها من الجهات المختصة.

تحصيل المصروفات من أولياء الأمور دون الالتزام بمواعيد الاختبارات

وأوضحت النقابة أن المدرسة المخالفة تعدت جميع قواعد الالتزام بالضوابط الصادرة من وزارة الصحة وإدارة التعليم الفني، وكان هدفها الأساسي تحصيل المصروفات من أولياء الأمور دون الالتزام بمواعيد الاختبارات أو المقابلات الشخصية، الأمر الذي يمثل تجاوزًا خطيرًا بحق الطلاب وأولياء الأمور.


وأضافت النقابة أنها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، حيث بادرت بالتواصل أكثر من مرة مع إدارة المدرسة لوقف تلك الممارسات حفاظًا على مستقبل الطلبة، إلا أن المدرسة لم تستجب، الأمر الذي دفع النقابة إلى التحرك رسميًا لإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أن ملفًا كاملًا يتضمن جميع المخالفات أمام الشؤون القانونية بوزارة الصحة.

صون حقوق وحماية مستقبل الطلبة التعليمي

وشددت النقابة العامة للتمريض على أن مصر دولة قانون، ولن تسمح النقابة أو أي جهة مسئولة بتمرير مثل هذه المخالفات أو التلاعب بمصالح الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة حرصها الكامل على صون حقوقهم وحماية مستقبلهم التعليمي.


وأشارت النقابة إلى أن النقيب العام تولت بنفسها نقل شكاوى أولياء الأمور إلى إدارة التعليم الفني بوزارة الصحة، وذلك في إطار دور النقابة الداعم للطلاب الجدد وأسرهم، وتأكيدًا على التزامها بالشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا، مؤكدة أن النقابة ستظل الدرع الحامي لمهنة التمريض وطلابها، وأنها لن تتهاون مع أي محاولة للإساءة أو الابتزاز أو التلاعب باسم المهنة.
 

الصحة: انخفاض معدل الإنجاب الكلي بالقاهرة لـ 2.05 مولود خلال 2024

المحافظ ونائب وزير الصحة يفتتحان جهاز تفتيت حصوات الكلى بمستشفى دمياط العام

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا رسميًا يحمل رقم 1325751 لسنة 2025، يتضمن شكوى ضد مسؤولين في نقابة التمريض بتهم تتعلق بسوء استخدام المنصب والمطالبة بأموال غير مستحقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة التمريض نائب وزير الصحة نتائج التحقيقات محافظة الإسكندرية مهنة التمريض بمحافظة الاسكندرية بوزارة الصحة النقابة العامة للتمريض النيابة العام

مواد متعلقة

الصحة: انخفاض معدل الإنجاب الكلي بالقاهرة لـ 2.05 مولود خلال 2024

نقل 3 مصابين بحادث طريق مطروح إلى مستشفيات العلمين والحمام وجامعة الإسكندرية

نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات

وزير الصحة يكلف نائبه بالتوجه لمستشفى الضبعة لمتابعة مصابي حادث مطروح

الصحة: حالتا وفاة و18 مصابًا في حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح

الصحة: استقبال 4270 مكالمة على الخط الساخن 105 خلال يوليو الماضي

بدء تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية في قرية البرث برفح

بعد خضوع الفنانة أنغام لها، ما مدة الشفاء الطبيعية من عملية استئصال ورم على البنكرياس؟

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

60 دقيقة: مودرن سبورت يضيق الفارق 2-1 أمام الزمالك بهدف عكسي للونش

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads