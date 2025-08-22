فنان منياوي يرسم لوحات فنية باليدين والرجلين معًا (فيديو وصور)

يبرز الشاب أبنوب بباوي يعاقوب، البالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا، من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا كأحد الفنانين المبدعين الذين أحدثوا طفرة في عالم الفن التشكيلي.

"أبنوب بباوي" فنان منياوي مصري يبتكر أسلوبًا فريدًا للرسم

الفنان أبنوب بباوي يعاقوب ابن المنيا، فيتو

بدأ أبنوب رحلته الفنية بتقليد الرسامين الأجانب حيث كان يرسم بالمقلوب ولكنه لم يكتف بذلك بل كان لديه طموح فني يطمح إلى التميز والابتكار.

خطوة جريئة بدأ بتدريب قدميه على استخدام الفرشاة

بعد فترة من الممارسة قرر أبنوب أن يظهر بشكل مختلف ويخلق شيئًا خاصًا به، وفي خطوة جريئة بدأ بتدريب قدميه على استخدام الفرشاة حيث كانت مهمته الأولى رسم أشكال بسيطة مثل الدوائر والمثلثات والمربعات

دمج حركتي اليدين والقدمين لرسم لوحات فنية

ومع مرور الوقت أبدع أبنوب في دمج حركتي اليدين والقدمين لرسم لوحات فنية معقدة في آن واحد، وهو ما جعله يصنع أسلوبًا فريدًا يعكس قدرته على التكيف والابتكار في مجال الفن التشكيلي.

يقول أبنوب: “قررت أن أكون أول شخص في العالم يرسم بطريقة مقلوبة باستخدام يديه ورجليه معًا وكانت تجربة مربكة، لكن مع التدريب المستمر تمكنت من تحقيق ما كنت أصبو إليه”.

التقنية الفريدة في الرسم

وأعرب أبنوب عن أمنيته في الانضمام إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية ليكون أول فنان في التاريخ يستخدم هذه التقنية الفريدة في الرسم ويأمل أن تلهم تجربته الآخرين لاستكشاف أساليب جديدة ومبتكرة في عالم الفن.

