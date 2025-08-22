الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فنان منياوي يرسم لوحات فنية باليدين والرجلين معًا (فيديو وصور)

الفنان أبنوب بباوي
الفنان أبنوب بباوي يعاقوب ابن المنيا، فيتو

يبرز الشاب أبنوب بباوي يعاقوب، البالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا، من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا كأحد الفنانين المبدعين الذين أحدثوا طفرة في عالم الفن التشكيلي.

 

"أبنوب بباوي" فنان منياوي مصري يبتكر أسلوبًا فريدًا للرسم 

الفنان أبنوب بباوي يعاقوب ابن المنيا، فيتو 
الفنان أبنوب بباوي يعاقوب ابن المنيا، فيتو 

بدأ أبنوب رحلته الفنية بتقليد الرسامين الأجانب حيث كان يرسم بالمقلوب ولكنه لم يكتف بذلك بل كان لديه طموح فني يطمح إلى التميز والابتكار.

خطوة جريئة بدأ بتدريب قدميه على استخدام الفرشاة

الفنان أبنوب بباوي يعاقوب ابن المنيا، فيتو
الفنان أبنوب بباوي يعاقوب ابن المنيا، فيتو

بعد فترة من الممارسة قرر أبنوب أن يظهر بشكل مختلف ويخلق شيئًا خاصًا به، وفي خطوة جريئة بدأ بتدريب قدميه على استخدام الفرشاة حيث كانت مهمته الأولى رسم أشكال بسيطة مثل الدوائر والمثلثات والمربعات

دمج حركتي اليدين والقدمين لرسم لوحات فنية

الفنان أبنوب بباوي يعاقوب ابن المنيا، فيتو
الفنان أبنوب بباوي يعاقوب ابن المنيا، فيتو

ومع مرور الوقت أبدع أبنوب في دمج حركتي اليدين والقدمين لرسم لوحات فنية معقدة في آن واحد، وهو ما جعله يصنع أسلوبًا فريدًا يعكس قدرته على التكيف والابتكار في مجال الفن التشكيلي.

الفنان أبنوب بباوي يعاقوب ابن المنيا، فيتو
الفنان أبنوب بباوي يعاقوب ابن المنيا، فيتو

يقول أبنوب: “قررت أن أكون أول شخص في العالم يرسم بطريقة مقلوبة باستخدام يديه ورجليه معًا وكانت تجربة مربكة، لكن مع التدريب المستمر تمكنت من تحقيق ما كنت أصبو إليه”.

التقنية الفريدة في الرسم

الفنان أبنوب بباوي يعاقوب ابن المنيا، فيتو
الفنان أبنوب بباوي يعاقوب ابن المنيا، فيتو

وأعرب أبنوب عن أمنيته في الانضمام إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية ليكون أول فنان في التاريخ يستخدم هذه التقنية الفريدة في الرسم ويأمل أن تلهم تجربته الآخرين لاستكشاف أساليب جديدة ومبتكرة في عالم الفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبنوب بباوي الفن التشكيلى أبنوب بباوي يعاقوب مركز بني مزار شمال المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

قرارات تأديبية وإنهاء تعاقدات لعدد من العاملين بمستشفيات المنيا

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2025

انتشال جثمان شاب مكبل اليدين والساقين بنهر النيل في المنيا

السجن المؤبد للمتهم بإنهاء حياة زوجته بالمنيا

صالات المنيا تختتم معسكر القاهرة بعد خوض ثلاث وديات قوية (صور)

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مصدر بالأهلي يكشف الأقرب لحراسة مرمى الفريق أمام المحلة

تقارير: ليفربول عثر على البديل المثالي لـ محمد صلاح

بعد اندلاع حريق محدود صباح اليوم، توقف الامتحانات غدًا بمركز تقييم القدرات

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية، منها اجتياز الامتحانات والسن

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads