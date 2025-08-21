أخبار مصر اليوم: موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. نقابة التمريض تكشف مخالفات مدرسة بالإسكندرية.. وقف 7 خدمات لبطاقات التموين.. حقيقة تخصيص مدارس لطلاب البكالوريا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في مباحثات موسعة تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025 .. كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025.

نفت النقابة العامة للتمريض ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من اتهامات إلى قيادات النقابة من إحدى مدارس التمريض بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مقدم البلاغ، وأن التحقيقات الجارية ستكشف العديد من المخالفات الإدارية والمالية ووقائع الفساد الإداري ضده، مشددة أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور صدورها من الجهات المختصة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وذلك من الثالثة فجرا وحتى السابعة صباحا تكون كثيفة على مدن القناة والسواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إيقاف مؤقت لعدد من خدمات البطاقات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية ومكاتب التموين، وذلك ضمن خطة تطوير وتحديث قواعد البيانات.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تخصيص مدارس لنظام البكالوريا المصرية ومدارس لشهادة الثانوية العامة.

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبحضور الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، وأعضاء المجلس من وكلاء الوزارات، لمناقشة مستجدات الملف السكاني وتقييم مؤشرات الأداء.

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم صحة عدد من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول نظام شهادة البكالوريا المصرية

أطلق بيت الزكاة والصدقات، اليوم الخميس، حملة «إلى المدرسة» للعام الدراسي 2025 /2026م، لتوزيع 300 ألف حقيبة مدرسية وأدوات كتابية وزي مدرسي وحذاء على عشرات الآلاف من الطلاب في مختلف المحافظات؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.