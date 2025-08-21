وقف 7 خدمات لبطاقات التموين عبر المكاتب ومنصة مصر الرقمية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إيقاف مؤقت لعدد من خدمات البطاقات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية ومكاتب التموين، وذلك ضمن خطة تطوير وتحديث قواعد البيانات.

وتشمل الخدمات الموقوفة ما يلي:

إصدار بطاقة تموين جديدة.

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

خدمة "إيقاف نفسي" من بطاقة تموينية.

إيقاف بطاقة تموينية بالكامل.

إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمات ستعود للعمل مرة أخرى قريبًا بعد الانتهاء من عمليات المراجعة والتطوير، مشددة على أن باقي خدمات الدعم التمويني تعمل بشكل طبيعي دون توقف.

الخدمات التموينية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية ومكاتب التموين

أما فيما يتعلق بخدمات بطاقات التموين المتاحة حاليا عبر بوابة مصر الرقمية ومكاتب التموين، فهي:

استمارة تحديث بيانات المواطن.

تفعيل بطاقة تموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد.

النقل من محافظة إلى أخرى.

فصل نفسي.

ضم أفراد الأسرة.

الاستعلام عن صرف الدعم.





أسباب استبعاد البطاقات من منظومة الدعم

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق محددات العدالة الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث يستفيد من المنظومة التموينية نحو 70 مليون مواطن لصرف الخبز والسلع التموينية معا.





وتاتي ضوابط استبعاد غير المستحقين للدعم في امتلاك سيارة حديثة أو دخل شهري مرتفع أو مصروفات مدارس، حيث يتم تنقية بطاقات التموين بشكل مستمر، وحذف الأفراد غير المستحقة للدعم، وتتمثل محددات الاستبعاد في الأتي:

امتلاك سيارة حديثة موديل 2017 فأحدث.

تجاوز مصروفات المدارس الخاصة للأبناء 50 ألف جنيه سنويًا.

حصول رب الأسرة على دخل شهري يبلغ 24 ألف جنيه فأكثر.



إيقاف صرف السلع والخبز لحاملي البطاقات التموينية الذين يستخدمون "ممارسة كهرباء" ولم يتقدموا لتركيب عداد كودي.

