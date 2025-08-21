الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية في قرية البرث برفح

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يلتقي نائب وزير الصحة

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، خلال جولتها الميدانية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025-2027).

دعم المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية” لتنمية الأسرة المصرية

 

تهدف الجولة إلى تعزيز تقديم الخدمات الصحية والتوعوية في مراكز الرعاية الأولية، بالإضافة إلى دعم المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية” لتنمية الأسرة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

حضر اللقاء الدكتور عمرو عبدالعال، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، ونوال محمد سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.

عقب اللقاء، عقد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان برئاسة العميد أسامة غندور، سكرتير عام المحافظة، لمراجعة التقدم الشهري في تنفيذ الخطة، مع التركيز على ملف المستندات الثبوتية في وسط سيناء.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استعرضت الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشددة على تسريع التنفيذ لإنهائها بنهاية 2027 بدلًا من 2030 مؤكدة أن مركز رفح يُعد من المناطق ذات الأولوية بناءً على المؤشرات السكانية، كما تم عرض بطاقة وصفية مفصلة لقرية البرث، تشمل بيانات السكان والأسر، والمنشآت التعليمية والصحية، ومراكز الشباب والمساجد، وعدد الرائدات الريفيات، بالإضافة إلى احتياجات الأهالي في استخراج الأوراق الثبوتية.

وتناولت نائب الوزير المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”، التي تسعى لدعم الولادة الطبيعية وخفض معدلات العمليات القيصرية غير الضرورية من 54% إلى 15% بحلول 2027، مع تقليل وفيات حديثي الولادة وتطوير خدمات المشورة الأسرية المتكاملة في الرعاية الصحية الأولية.

وأعلنت عن برامج تدريبية شاملة للأطباء وهيئات التمريض بالمحافظة، إلى جانب تدريب طلاب كلية الطب في مستشفيات الوزارة، لضمان تخريج دفعات متميزة تلبي احتياجات المنطقة.

من جانبه، أكد المحافظ خالد مجاور، دعم جميع أجهزة المحافظة للخطة العاجلة وتحسين الخدمات الصحية، مشيرًا إلى الطبيعة الخاصة لسيناء التي تتطلب حلولًا فورية لرفع مستوى الحياة. 

كما شدد على تحويل مدينة رفح إلى نموذج يعكس التقدم في البنية التحتية والخصائص السكانية من خلال تعزيز الخدمات للمواطنين.

وفي كلمته، أفاد العميد أسامة غندور، بأن المرحلة الأولى من التنفيذ ستبدأ في قريتي البرث ونجع شيبانة لتحسين مؤشراتهما السكانية.

الصحة: تخصيص برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين لتأهيل واختيار القيادات

الصحة: خطة لرفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة بمطروح تمهيدا لانضمام المحافظة للتأمين الصحي الشامل

واتفق الجميع على تنظيم قافلة سكانية شهرية لقرية البرث، وزيادة أعداد أطباء التكليف، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية برفح، مع عقد اجتماعات تنسيقية دورية بحضور مجلس المدينة ورؤساء القرى لضمان التنفيذ الفعال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستراتيجية الوطنية الألف يوم الذهبية الاستراتيجية الوطنية للسكان الخطة العاجلة للسكان والتنمية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الرائدات الريفيات الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المؤشرات السكانية اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خالد مجاور محافظ شمال سيناء

مواد متعلقة

الصحة: تخصيص برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين لتأهيل واختيار القيادات

بعد إجرائها لـ أنغام، جراح يكشف أخطر مضاعفات عملية استئصال ورم البنكرياس

جنون الغلاء يجتاح مستشفيات الصحة النفسية.. طرد المرضى إلى الشارع.. الصحة: الزيادات الجديدة لا تمس غير القادرين.. وأطباء: لائحة الأسعار كارثية

رئيس الرقابة الصحية: استيفاء مستشفى رأس التين العام معايير الاعتماد يضمن تحسين مستوى الخدمات

وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مخازن استراتيجية للأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية

ألم في الفك أم عسر هضم؟ ما أعراض الأزمة القلبية لدى النساء

الصحة: خطة لرفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة بمطروح تمهيدا لانضمام المحافظة للتأمين الصحي الشامل

وزير الصحة يتفقد صحة أسرة "الريحان" بالشروق ويوجه بصرف مكافأة لجميع العاملين

الأكثر قراءة

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

حسام المندوه يكشف مستجدات أزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر

بعد تصديق السيسي، موعد بدء العمل بتعديلات قانون الرياضة وصدور اللائحة

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كلمة السر زوجة قيادي إخواني بعهد مرسي.. أقوال مثيرة لبنت مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads