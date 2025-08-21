بدء تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية في قرية البرث برفح

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، خلال جولتها الميدانية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025-2027).

دعم المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية” لتنمية الأسرة المصرية

تهدف الجولة إلى تعزيز تقديم الخدمات الصحية والتوعوية في مراكز الرعاية الأولية، بالإضافة إلى دعم المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية” لتنمية الأسرة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

حضر اللقاء الدكتور عمرو عبدالعال، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، ونوال محمد سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.

عقب اللقاء، عقد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان برئاسة العميد أسامة غندور، سكرتير عام المحافظة، لمراجعة التقدم الشهري في تنفيذ الخطة، مع التركيز على ملف المستندات الثبوتية في وسط سيناء.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استعرضت الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشددة على تسريع التنفيذ لإنهائها بنهاية 2027 بدلًا من 2030 مؤكدة أن مركز رفح يُعد من المناطق ذات الأولوية بناءً على المؤشرات السكانية، كما تم عرض بطاقة وصفية مفصلة لقرية البرث، تشمل بيانات السكان والأسر، والمنشآت التعليمية والصحية، ومراكز الشباب والمساجد، وعدد الرائدات الريفيات، بالإضافة إلى احتياجات الأهالي في استخراج الأوراق الثبوتية.

وتناولت نائب الوزير المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”، التي تسعى لدعم الولادة الطبيعية وخفض معدلات العمليات القيصرية غير الضرورية من 54% إلى 15% بحلول 2027، مع تقليل وفيات حديثي الولادة وتطوير خدمات المشورة الأسرية المتكاملة في الرعاية الصحية الأولية.

وأعلنت عن برامج تدريبية شاملة للأطباء وهيئات التمريض بالمحافظة، إلى جانب تدريب طلاب كلية الطب في مستشفيات الوزارة، لضمان تخريج دفعات متميزة تلبي احتياجات المنطقة.

من جانبه، أكد المحافظ خالد مجاور، دعم جميع أجهزة المحافظة للخطة العاجلة وتحسين الخدمات الصحية، مشيرًا إلى الطبيعة الخاصة لسيناء التي تتطلب حلولًا فورية لرفع مستوى الحياة.

كما شدد على تحويل مدينة رفح إلى نموذج يعكس التقدم في البنية التحتية والخصائص السكانية من خلال تعزيز الخدمات للمواطنين.

وفي كلمته، أفاد العميد أسامة غندور، بأن المرحلة الأولى من التنفيذ ستبدأ في قريتي البرث ونجع شيبانة لتحسين مؤشراتهما السكانية.

واتفق الجميع على تنظيم قافلة سكانية شهرية لقرية البرث، وزيادة أعداد أطباء التكليف، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية برفح، مع عقد اجتماعات تنسيقية دورية بحضور مجلس المدينة ورؤساء القرى لضمان التنفيذ الفعال.

