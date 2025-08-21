"التموين" تواصل تنقية البطاقات لحذف غير المستحقين للدعم

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق محددات العدالة الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث يستفيد من المنظومة التموينية نحو 70 مليون مواطن لصرف الخبز والسلع التموينية معا.

أسباب استبعاد البطاقات من منظومة الدعم

وتاتي ضوابط استبعاد غير المستحقين للدعم في امتلاك سيارة حديثة أو دخل شهري مرتفع أو مصروفات مدارس، حيث يتم تنقية بطاقات التموين بشكل مستمر، وحذف الأفراد غير المستحقة للدعم، وتتمثل محددات الاستبعاد في الأتي:

امتلاك سيارة حديثة موديل 2017 فأحدث.

تجاوز مصروفات المدارس الخاصة للأبناء 50 ألف جنيه سنويًا.

حصول رب الأسرة على دخل شهري يبلغ 24 ألف جنيه فأكثر.

إيقاف صرف السلع والخبز لحاملي البطاقات التموينية الذين يستخدمون "ممارسة كهرباء" ولم يتقدموا لتركيب عداد كودي.

وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه المحددات يترتب عليه وقف صرف التموين والخبز معًا، وليس السلع التموينية فقط.

طريقة تقديم التظلمات للعودة إلى المنظومة التموينية

وتواصل مديريات التموين على مستوى الجمهورية تلقي طلبات تظلم أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين بإعادة النظر في الحالات المتضررة، وإتاحة الفرصة للمستحقين لاستعادة الدعم التمويني بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

إجراءات تقديم التظلمات

وأشارت الوزارة إلى أن المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات يمكنهم التوجه إلى مكاتب التموين التابعة لهم، مع إرفاق المستندات الداعمة لكل حالة، والتي تشمل:

في حال عداد الكهرباء: تقديم شهادة رسمية من شركة الكهرباء تؤكد عدم امتلاك العداد، أو أنه مرتبط بموقع آخر، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي ورقم هاتف مسجل.

في حال سرقة التيار الكهربائي: تقديم محضر رسمي يثبت براءة المواطن من التهمة، بجانب صورة بطاقة الرقم القومي ورقم هاتف مسجل.

في حال البناء على أراضٍ زراعية: تقديم إفادة رسمية من الجهة المختصة، مثل مجلس المدينة أو الإدارة الزراعية، تثبت عدم وجود مخالفة.

وشددت وزارة التموين على أن جميع إجراءات التظلمات مجانية تمامًا، مؤكدة التزامها بتحقيق العدالة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي أعباء إضافية على المواطنين.

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

