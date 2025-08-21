تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025.

وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 سيبدأ خلال الأسبوع القادم، لطلاب المرحلة الثالثة، ومن لم يحالفهم الحظ لتسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى طلاب الدور الثاني الذين ينهون الامتحانات بمنتصف الأسبوع القادم.

كليات متاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن هناك نسبة من الأماكن الشاغرة في عدد من الكليات بالإضافة إلى عدد كبير من المعاهد العليا، لطلاب المرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية وجاءت كالتالي:

الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية مرحلة ثالثة 2025

آثار

التربية

الآداب

كلية الثروة السمكية

فنون جميلة

حقوق

خدمة اجتماعية

الكلية التكنولوجية

آداب انتساب

حقوق انتساب

تربية رياضية

دار علوم انتساب

خدمة اجتماعية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تربية نوعية

تربية ابتدائي

تربية طفولة

تربية فنية

سياحة وفنادق

تربية موسيقية

اقتصاد منزلي

تربية طفولة مبكرة

زراعة

علوم شعبة رياضة

اقتصاد منزلي

كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية مرحلة ثالثة 2025

حقوق

تربية رياضية

اقتصاد منزلي

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية

حقوق انتساب

سياحة وفنادق

سياحة وفنادق تعليم تبادلي

تربية شعبة تربية فنية

تربية نوعية

دار العلوم

تربية طفولة

آداب

خدمة اجتماعية

تربية ابتدائي

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة 2025

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه

بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

