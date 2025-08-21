الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد تنسيق المرحلة
موعد تنسيق المرحلة الثلالثة 2025
ads

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025.

وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 سيبدأ خلال الأسبوع القادم، لطلاب المرحلة الثالثة، ومن لم يحالفهم الحظ لتسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى طلاب الدور الثاني الذين ينهون الامتحانات بمنتصف الأسبوع القادم.

كليات متاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن هناك نسبة من الأماكن الشاغرة في عدد من الكليات بالإضافة إلى عدد كبير من المعاهد العليا، لطلاب المرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية وجاءت كالتالي:

الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية مرحلة ثالثة 2025

آثار
التربية
الآداب
كلية الثروة السمكية
فنون جميلة
حقوق
خدمة اجتماعية
الكلية التكنولوجية
آداب انتساب
حقوق انتساب
تربية رياضية
دار علوم انتساب
خدمة اجتماعية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 
تربية نوعية
تربية ابتدائي
تربية طفولة
تربية فنية
سياحة وفنادق
تربية موسيقية
اقتصاد منزلي
تربية طفولة مبكرة 
زراعة
علوم شعبة رياضة
اقتصاد منزلي
كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية مرحلة ثالثة 2025

حقوق
تربية رياضية
اقتصاد منزلي 
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية
حقوق انتساب
سياحة وفنادق
سياحة وفنادق تعليم تبادلي
تربية شعبة تربية فنية
تربية نوعية
دار العلوم
تربية طفولة
آداب 
خدمة اجتماعية 
تربية ابتدائي

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة 2025

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه
  • بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.
  • الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.
  • قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 وزارة التعليم العالى الأماكن الشاغرة موقع التنسيق طلاب المرحلة الثالثة

مواد متعلقة

وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك واستثمار الأصول التابعة

موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تقليل الاغتراب الآن على موقع التنسيق الإلكتروني

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

60 دقيقة: مودرن سبورت يضيق الفارق 2-1 أمام الزمالك بهدف عكسي للونش

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

4 جنيهات انخفاضا في سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads