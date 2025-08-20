البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا

شاركت وزارة البيئة في الحلقة النقاشية "آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية ودعم جهود التنمية المستدامة على المستوى المحلي"، والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة بقنا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وبمشاركة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وكل من الدكتورة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، والدكتورة صفا عشّوب ممثل برنامج الأغذية العالمي، والمهندسة ليديا محمد مدير عام التكنولوجيا والبحوث بوزارة البيئة، والمهندس حسين محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا، إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن هذه الحلقة تأتي ضمن برنامج الحوارات المجتمعية الذي تنفذها وزارة البيئة في إطار البرنامج الحكومي خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وبالتعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة، بهدف بحث سبل التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها على الفئات الأكثر تأثرا.

وتضمنت الحلقة النقاشية استعراض جهود وزارة البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ودورها في تنسيق الجهود لحماية الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الاستراتيجية من تداعيات التغيرات المناخية على مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة تبذل جهودا حثيثة في تعزيز ملف تغير المناخ وطنيا ودوليا، في ظل دور مصر الرائد اقليميا وعالميا في هذا الملف، وضرورة مواجهة آثار تغير المناخ على مختلف مناحي الحياة على المستوى الوطني والتخفيف والتكيف معها لضمان استدامة نوعية الحياة والحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمجابهة هذه الظاهرة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزارع الرياح بخليج السويس بجانب تطوير أنظمة الري وحماية الشواطئ والمشاركة الفاعلة في الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن مصر قطعت خطوات جادة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية مقدراتها الطبيعية.

